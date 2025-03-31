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「電玩高手」只是人設？馬斯克女兒爆料：他打得很糟

世界新聞網李芊芊／即時報導
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億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。美聯社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。美聯社

據赫芬頓郵報（Huff Post）報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的20歲跨性別女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）直播爆料父親打遊戲的技術不佳，「電玩高手」人設是假裝的。

28日（周五），威爾森出現在Twitch串流上與遊戲玩家談話，並表示父親馬斯克曾在她12歲時，利用她和她的攣生弟弟在競爭性電玩Overwatch的線上排名中脫穎而出。

威爾森說：「他（馬斯克）會不斷試圖讓我們和他一起打排位，我有90%肯定這只是因為他可以靠我們。」

威爾森稱她的父親的遊戲技術「非常糟糕」，並且還提到他之前的一樁醜聞：馬斯克曾自稱是遊戲「流亡黯道2」的職業玩家，但許多人懷疑他雇用了其他技術高超的玩家「代打」。

威爾森接著表示，她不明白父親為何要說謊，因為「不是電玩高手也沒有關係」，並提到馬斯克總是想在社群媒體上塑造討喜的形象，想要成為科幻作品《一級玩家》小說中Nolan Sorrento那樣的人物。

威爾森還加碼爆料，說馬斯克非常喜愛《一級玩家》小說，並說：「他會在我們闖禍後逼我們讀《一級玩家》。」

威爾森自2020年以跨性別身分出櫃以來，就說自己已從父親那邊經濟獨立，並與馬斯克畫清界限，她在2022年提交了法律申請要求改名，刪除了父親的姓氏。

馬斯克 跨性別 社群媒體

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