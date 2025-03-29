亞裔跨性別大學生 涉以自行車鎖攻擊2保守派同學

涉嫌以自行車鎖攻擊同校學生的達拉斯德州大學亞裔生阮連恩。(擷自X@Charlie Kirk、科林郡監獄)

達拉斯晨報(Dallas Morning News)27日報導，達拉斯德州 大學兩名保守派學生，周二遭一名亞裔跨性別 學生以自行車鎖襲擊。

該名跨性別學生是20歲的阮連恩(Liam Thanh Tam Nguyen，音譯)，亦以「亞麗莎」(Alyssa)自稱，在當日即被逮捕移送科林郡(Collin County)監獄，周四獲得保釋。

JUST IN — Our Chapter President, Paige Neumann, and her secretary Grace were just assaulted while tabling at the University of Texas at Dallas.



The attacker took a metal bike lock and slammed it against Paige's head (pictured below), hitting her so hard that it completely… pic.twitter.com/xgG5QqbqOc — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 25, 2025

遭到攻擊的是主修犯罪學的大四學生紐曼(Paige Neumann)，她表示後腦勺被自行車鎖擊中；主修金融的大三學生達拉爾(Shreyas Dalal)則表示被同一把自行車鎖擊中左手腕。

紐曼是美國轉捩點(Turning Point USA)當地學生分會主席，該組織是一個保守派政治組織，在全國擁有數千個學生分會。

校方發言人證實阮生為該校學生，並表示：「達拉斯德州大學警方已禁止此人進入校園，該生不得再參加課程或活動。」

紐曼表示，阮生之前曾在該組織舉辦的另一場活動中試圖推倒麥克風架。

她說，周二看到阮騎車朝他們的攤位接近時，她告訴阮「別再靠近」，但阮生揮動自行車鎖擊中了她的後腦，力道連她的手機也被砸毀；另一名學生的手機也遭破壞。

紐曼說，他們立即打電話給校警，校方派出急救人員，給了她冰袋、頸托和止痛藥，並為達拉爾的手臂纏上繃帶。

紐曼27日接受福斯新聞採訪時表示：「如果他瞄準得再低一點，我可能就癱瘓了。我覺得他想殺了我。」