不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職

哥倫比亞大學代理校長卡崔娜‧阿姆斯壯由於聯邦經費與川普政府對抗而承受龐大壓力，已經請辭。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)網站28日晚間獨家報導，知情人士透露，哥倫比亞大學代理校長卡崔娜‧阿姆斯壯(Katrina Armstrong)由於聯邦經費與川普 政府對抗而承受龐大壓力，已經請辭。報導刊出之後，哥大發表聲明證實阿姆斯壯請辭。阿姆斯壯辭去校長職務後，將回到哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center)任教。

另據報導，史丹福及三所加州大學 的招生程序，是否符合最高法院2023年廢止平權措施的裁決，正受到司法部 調查。

哥大董事會指派共同主席克萊兒‧薛普曼(Claire Shipman)暫代校長職務，直到董事會完成新任校長遴選。記者與作家出身的薛普曼畢業於哥大，2013年加入董事會。

2024年春季，哥大校園發生抗議加薩戰爭的長期示威，當時校長莎菲克(Nemat Shafik)在8月間請辭。莎菲克下台後，阿姆斯壯出任臨時校長。川普總統以校園動盪不安為由取消哥大4億聯邦補助後，哥大近來做出一連串改變，包括限制校內示威活動、檢討中東課程。

司法部長邦迪(Pam Bondi)下令該部民權處，遵照川普總統終結「多元、平等、包容」(DEI)政策的指示調查。川普說，此一政策導致白人和亞裔 美國人申請入學時，處於不利地位。川普政府一再警告各大學院校，不論招生、招聘教職員或發放獎學金，若繼續根據種族考慮，排除白人和亞裔，就會停止聯邦補助。

被指招生涉種族歧視 史丹福及柏克萊、洛杉磯及爾灣3所加大遭司法部調查

調查史丹福和柏克萊、洛杉磯及爾灣三所加大的行動，緊跟在教育部對全國52家大學院校發動調查之後。教育部調查重點是，各校是否涉嫌種族歧視。這52所遭調查的學校，多數和幫助有色人種─主要是非裔和拉丁裔─攻讀博士學位的非營利組織「博士計畫」(The PhD Project)有合作關係。

史丹福、柏克萊、洛杉磯及爾灣等三所加州大學招生程序，是否符合最高法院2023年廢止平權措施的裁決，正受到司法部調查。圖為柏克萊加州大學畢業典禮。(路透)

保守黨策士儒佛(Christopher Rufo)1月在社媒發文揭露「博士計畫」，驚動共和黨高層。

邦迪說，「川普總統和我決心終止全國各地的非法歧視，恢復憑實力與成績獲取機會的優良傳統。在美國，評價每一名學生，都應以其勤奮、才智、品行作評斷的標準，而不是依其膚色評價」。

史丹福27日發表聲明說，最高法院公布該裁決後，已立即配合，根據最高院的要求招生。「本校繼續承諾，一定履行法律義務」。

至於它為何受到調查，聲明指出，「本校未被告知確切原因，也不知其詳，不過倒很願意獲知司法部的關切事項，並答覆該部所有疑問」。

加大系統未回覆媒體有關提問。

此外，聯邦衛生部也在調查加州「某大醫學院」招生涉嫌種族歧視，此一調查行動，係「回應本部民權處收到的訊息」，因為有人投訴。衛生部未指明哪一個醫學院。

川普政府還在調查加州教育廳，因該州法律規定，學區不得強迫教師或職員通知家長，「貴子弟已在學校改變性別認同」。