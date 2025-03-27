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系統問題？白卡持有人獲重複給付 三年浪費稅金43億

記者顏伶如／即時報導
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全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫。（示意圖非當事人）歐新社
全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫。（示意圖非當事人）歐新社

華爾街日報(WSJ)26日報導，根據數據分析，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)系統出現重複給付狀況，三年之間讓納稅人稅金至少浪費43億元，主要問題來自白卡持有人跨州搬家，導致在兩州都得到白卡給付。

報導舉例指出，住在佛羅里達州低收入民眾參加的白卡計畫私人保險公司，1月至3月之間獲得佛州提供給付，但4月份搬到喬治亞州並改在當地參加白卡計畫，喬州也開始給付給保險公司，不過佛州的給付卻沒有停止；佛州持續為已搬到喬州的白卡持有人累計提供1455元的給付，對納稅人來說就是浪費。

從2019年到2021年間，平均各州每年為66萬名白卡持有人重複給付，累計金額達43億元。收到重複給付的保險公司有270多家，其中款項金額最高的五家保險公司，收到的給付金額占總額大約三分之一：康西哥保險公司(Centene)6億2000萬元，Elevance Health 3億4600萬元，聯合健保(UnitedHealth)2億9800萬元，莫利納(Molina)保險公司1億5700萬元，安泰保險公司(Aetna)1億4300萬元。

全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫，私人保險公司提供超過70%的白卡服務，每個月保險公司根據服務項目向政府請款。

各州根據聯邦法規訂定白卡計畫，對參加資格、給付範圍訂定標準。雖然聯邦政府負擔白卡保險半數開銷，但哪些民眾符合資格，包括一年一度的資格審查，則屬於州政府的責任。

根據規定，白卡參加者跨州搬家時，必須向原本居住州取消白卡計畫，但很多民眾並未照辦。華爾街日報調查發現，有民眾甚至同時在五州以上持續保有白卡計畫。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)發言人說，這種狀況就是典型的納稅人稅金遭到不當管理，

聯邦醫療服務中心將與各州合作解決問題。

保險業者表示，白卡計畫參加資格審核屬於州政府責任，是否從計畫剔除也由州政府決定，但華爾街日報分析數據來自疫情期間，可能造成觀點扭曲，因為礙於某些緊急措施，疫情期間無法取消白卡參加資格。

白卡 保險 低收入

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