全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

馬丁一家聖誕節合照。美聯社

1958年12月7日，住在俄勒岡州 波特蘭的54歲居民馬丁(Ken Martin)開著帶著48歲妻子及三個女兒上山採購聖誕樹，結果一家人卻連人帶車失蹤。超過一甲子的懸案本月初終於出現重大突破，警方從華盛頓州 與俄勒岡州交界的哥倫比亞河(Columbia River)撈出疑似馬丁當年所開的福特(Ford)旅行車底盤，但24日卻宣布停止車輛殘骸搜查。

根據當年警方調查，馬丁夫妻以及年齡分別為14歲、13歲與11歲的女兒最後被目擊者看到行蹤，是在哥倫比亞河邊喀斯喀特水閘(Cascade Locks)附近加油站加油。警方研判，馬丁駕駛的福特旅行車可能意外墜入喀斯喀特水閘，被水流沖入哥倫比亞河。

1959年，馬丁兩個女兒的屍體在河裡被發現，但馬丁夫妻與長女依然行蹤成謎。

大約半個世紀期間，馬丁一家連人帶車失蹤案始終沒有進一步線索。平日喜歡在河裡打撈物品破解謎案的華盛頓州潛水員馬友(Archer Mayo)，2018年開始在河裡尋找馬丁當年駕駛的1954年份米白色福特旅行車。

馬友去年11月潛入50呎深河底勘察後研判，興建於19世紀的喀斯喀特水閘底部一處凹槽，恐怕就是旅行車的最後落點，今年2月則確認車輛位置，於是把線索提供給警方。

俄勒岡州胡德河郡(Hood River County)警長辦公室展開打撈行動，7日透過起重機撈出汽車底盤。送往州政府刑事犯罪中心實驗室後，引擎及底盤比對確認是福特旅行車，但警方指出，沉在河裡的車輛內部布滿石塊，並沒有人體遺骸。

胡德河郡警長辦公室24日宣布，旅行車的搜查行動喊停，因為車輛內部充滿石塊，若要撈出將耗時長久、花費資源可觀，車體經過長期浸泡已經沒有證據價值。警方說，無法從車上找到車輛識別碼(VIN number)，不能證實就是馬丁開的車子。

紐約時報 分析，即使警方能夠證實河底撈出車子就是馬丁的旅行車，依然不足以破解馬丁一家為何失蹤，例如車子是否意外墜河，還是他殺，從來沒有找到屍體的馬丁夫妻與長女下落如何。