美國人為何越來越不幸福？不妨做這些小事 締造快樂生活

在今年的最幸福國家排行榜上，美國排名第24位。美聯社

據CNN報導，2025年的「世界幸福報告」（World Happiness Report）在3月20日的「國際幸福日」發表，是由民意調查機構蓋洛普（Gallup）、牛津大學幸福研究中心（University of Oxford Wellbeing Research Centre）及聯合國 永續發展解決方案網路（UN Sustainable Development Solutions Network）合作，針對快樂與幸福進行的全球性分析。

今年的報告特別關注友善行為和人們對社區的期望，根據這些數據發現，全球有70%的人口在一個月內至少做了一件善事。

報告的共同作者、加拿大 人口福祉研究主席張博士（Felix Cheung）表示，這是一個非常非常高的數字，代表在我們周圍，每10個人就有7個在過去的一個月裡做了一些好事。

這份報告還指出，行善的趨勢在Covid-19疫情 大流行期間達到高峰，如今雖有所下降，但比起疫情前的數字仍有維持在較高水平。

「世界幸福報告」編輯阿克寧（Lara Aknin）博士對此表示：「儘管現在的世界讓人覺得相當艱難，但很高興知道人們都有善良、慷慨的行為。」

蓋洛普董事總經理利維（Ilana Ron-Levey）也說：「證據顯示做善事能讓受助者和施惠者都感到更幸福，而善行可能是提升個人幸福感和美國整體幸福感的關鍵一步，美國在最幸福國家排行榜上的排名持續下滑。（在今年的最幸福國家排行榜上，美國排名第24位）。」

行善帶來幸福

利維表示，捐款、做一小時義工或從事其他小善行，在締造快樂生活的大事清單中可能看似微不足道，但數據顯示並非如此。

刊登在《科學》（Science）雜誌上的一項實驗在大學校園裡招募了一些參與者，讓他們報告自己的幸福底線，接著研究人員給他們一小筆錢（約2到5美元）讓他們花在自己或其他人身上。

研究人員以此測試人們的即時情緒反應，並發現將錢花在別人身上的人比花在自己身上的人感到更高水平的快樂。

阿克寧博士對此解釋道：「人類是社群的物種，而慷慨的行為有助於建立並維持人們的社群連結。」

同理心偏差

阿克寧表示，儘管做善事的人很多，人們對仁慈的期望卻普遍偏低，顯示人們過度悲觀。

張博士說，研究人員為了瞭解人們如何看待周圍的仁慈程度，詢問人們是否期望丟失的錢包會歸還給他們，並將調查細分為人們期望鄰居、警察或陌生人歸還錢包。

利維表示：「美國人相信鄰居會歸還遺失皮夾的比率排名全球第17位，相信警察會歸還的比率排名全球第25位，但相信陌生人會歸還的比率僅排名第52位，這顯示美國的社會凝聚力已受到損害。」

人們更傾向於相信鄰居或警察會歸還遺失的錢包，但對陌生人的信任代表對整體社會的信任度。

阿克寧表示，在之前的研究中，研究人員曾前往全球不同的城市故意弄丟錢包，並分析錢包的歸還率與該城市的人們所預測的數據。

研究人員發現，幾乎每個地方都大幅低估了錢包被陌生人撿到後歸還的可能性，這種差距被稱為「同理心偏差」。

在美國，只有約三分之一的人認為丟失的錢包會被陌生人送回，而實際上有三分之二的錢包被送回。

阿克寧補充說，同理心差距越大，對幸福感的負面影響也就越大，因為當我們對他人抱有低期望，我們與世界互動的方式會受影響，進而降低自身的幸福感。

建立社群連結

好消息是，同理心偏差是可以縮小的。

張博士說：「人們不該抱持不合理的樂觀期望，但如果能培養出對社會的信任、並向陌生人期許更多善意，你就會更快樂」。

阿克寧也說，報告顯示當人們冒社會風險時，對他人善意的看法會有所改善，並意識到他人對自身的善意和積極的回應。

她提醒，人們應該更注重與他人建立連結，而其中一個最明顯的指標，是人們獨自用餐的比例。

利維解釋道，研究顯示獨自用餐會帶來較低的生活滿足感，如今每4個美國人，就有一個表示自己前一天是獨自用餐，比2003年增加了53%。

而一個人吃飯的人變多，意味著越來越多人和社群失去信任，可能導致孤獨和缺乏連結，進而影響幸福程度。

利維以芬蘭和其他北歐國家舉例，表示這些國家在幸福排行榜中名列前茅就是因為強大的社群連結基礎。