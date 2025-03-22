我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥發生大規模槍擊 至少3死14傷

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

喜歡和ChatGPT聊天？研究指可能愈聊愈孤獨

編譯魏紹揆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI研究發現，使用ChatGPT和孤獨有關。(路透)
OpenAI研究發現，使用ChatGPT和孤獨有關。(路透)

根據OpenAI與麻省理工學院（MIT）合作的最新研究顯示，使用ChatGPT這類聊天機器人愈多，可能與孤獨感增加且減少花時間與他人社交有關。

這份在21日發表的研究指出，每天花愈多時間對ChatGPT打字或說話的人，對聊天機器人會有更多情感依賴、更有問題的使用以及更加感到孤獨。

2022年底ChatGPT橫空出世，開啟了生成式人工智慧（AI）熱潮，人們從寫程式到替代療程都在使用聊天機器人。隨著如OpenAI的開發者推出更加複雜的模型和語音功能，讓聊天機器人更加能模仿人類的溝通方式後，人類便更可能與它們建立「擬社會關係」。

OpenAI利用這項研究來了解人們如何與旗下受歡迎的聊天機器人ChatGPT互動，以及如何被其影響。該公司可信賴AI小組主管及研究共同作者阿加瓦爾（Sandhini Agarwal）說：「我們的目標是真的想讓人們了解到，他們的使用意謂著什麼，並推動負責任的設計」。

研究人員發現，在人際關係上更投入情感、並且更相信聊天機器人的人們，可能感到更加寂寞，在情感上也更加依賴ChatGPT。惟目前仍不清楚聊天機器人在多大程度上會讓人感到更加孤獨，還是那些本身容易感到孤獨和情感依賴的人會因聊天機器人的存在而加劇這些情緒。

AI ChatGPT OpenAI

上一則

新墨西哥發生大規模槍擊 至少3死14傷

延伸閱讀

中AI激戰 李開復看好DeepSeek 阿里、字節跳動具競爭力

中AI激戰 李開復看好DeepSeek 阿里、字節跳動具競爭力
挪威男問ChatGPT「我是誰？」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

挪威男問ChatGPT「我是誰？」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴
中國AI激戰「最終僅三家站穩」李開復最看好它

中國AI激戰「最終僅三家站穩」李開復最看好它
指DeepSeek受中國政府補貼控制 OpenAI籲聯邦禁用

指DeepSeek受中國政府補貼控制 OpenAI籲聯邦禁用

熱門新聞

接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44

超人氣

更多 >
好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大
川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」
寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍
會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤