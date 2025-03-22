「歷史不是DEI」五角大廈承認移除網站內容時犯錯

美國陸戰隊第5師第28團的6名隊員1945年2月23日在日本硫磺島的摺鉢山頂升起美國國旗。(美聯社)

美國五角大廈 承認，急於從社群媒體 和網站刪除慶祝多元的文章與影像時犯了錯。媒體指出，此次行動導致了刪除致敬納瓦霍譯碼員（Navajo Code Talkers）與經典的1945年《硫磺島升旗》照等。

根據POLITICO政治新聞網站21日報導，以及美國國防部 的聲明，五角大廈領導階層2月指示美軍公共媒體平台的管理員，移除所有牽涉到提倡多元、平等、共融（DEI）的內容。

國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，「在過去幾周裡，我們已經採取措施，從我們的網站和社群媒體平台識別和歸檔DEI內容。毫無疑問，這項任務繁重，但極為重要」。

聲明指出，作為這項工作的一部分，一些內容被移出公眾視野，以便部門人員進一步審查，隨後對歸檔做出最終決定。然而，一些不應該歸檔的內容還是被歸檔了。據Futurism報導轉述，帕內爾說，「因為AI工具和其他軟體的實際情況，一些重要內容被錯誤下架以進行審查」，也強調，「我們要非常、非常明確地指出，歷史不是DEI」。

五角大廈表示，部門人員正在審查歸檔內容，以確定是否被誤刪，或者在其他情況下，是否可以進行剪輯，使其適合重新發布。帕內爾在影片中表示，「內容被誤刪或遭惡意移除時，我們會持續迅速努力復原」。五角大廈稱，該部旨在基於功績表彰軍人，而不是種族、族裔或性別等「不可改變的特徵」。

根據報導，此次行動為刪除頌揚DEI內容，但一番努力引來批評和嘲笑。根據先前新聞，誤遭下架的有棒球明星兼民權先驅羅賓遜（Jackie Robinson），幾乎全由第二代日裔美國人（Nisei）組成的美國陸軍第442步兵團，二戰非裔美軍飛官「塔斯克基飛行員」（Tuskegee Airmen）等。

刪除行動甚至下架了1945年6名美國陸戰隊員在硫磺島（Iwo Jima）升起美國國旗的《硫磺島升旗》歷史性照片，原因是該照片刊登在紀念皮馬印第安人一等兵海耶斯（Ira Hayes）的網頁。