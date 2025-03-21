德州麻疹確診病例增至309例 1兒童死亡

圖為德州孩童接種麻疹疫苗。(歐新社)

美國德州 衛生服務部當地時間21日通報說，自1月下旬暴發麻疹疫情以來，目前該州確診病例已增至309例，其中一人死亡。

通報說，目前309例確診病例中，有40名患者住院接受治療，一名兒童死亡。在確診病例中，有2名患者曾接種麻疹疫苗 ，其餘患者未接種麻疹疫苗或疫苗接種情況不明。年齡方面，此次確診病例中大多數為未成年人，其中有130例為5歲至17歲群體，102例為4歲及以下群體。

德州衛生服務部2月26日通報，一名兒童因感染麻疹死亡。這是此次麻疹疫情出現的首例死亡病例，也是美國自2015年以來首次出現感染麻疹死亡病例。

德州衛生服務部表示，預防麻疹的最佳方法是接種兩劑針對麻疹病毒的疫苗。目前，疫情波及地區已向民眾免費提供疫苗接種。

據新墨西哥州 衛生部21日通報，該州確診麻疹病例已增至42例，有兩名患者住院接受治療，一例死亡病例。在確診病例中，有4名患者曾接種麻疹疫苗，其餘患者未接種麻疹疫苗或疫苗接種情況不明。年齡方面，23例為18歲及以上群體，10例為5歲至17歲群體。

據美國疾病控制和預防中心20日數據顯示，全美確診麻疹病例數達378例。除德州和新墨西哥州外，美國加州、佛羅里達州、新澤西州、紐約州等多州也出現麻疹病例。