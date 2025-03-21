我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

英希斯洛機場變電箱失火致斷電 交通大亂旅客抱怨

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森(Gavin Newsom)盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。美聯社
加州州長紐森(Gavin Newsom)盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。美聯社

加州州長紐森(Gavin Newsom)盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。Politico新聞網站報導，紐森推出的播客節目(podcast)獲得共和黨陣營認真收聽，不少共和黨人士更對紐森政治操作手段新穎耿耿於懷，認為紐森的影響不容小觑。

紐森播客節目推出才三集，曾任魯比歐(Marco Rubio)2016年總統初選競選團隊公關主任的共和黨選舉策略專家康納特(Alex Conant)便形容紐森是「嫻熟的溝通者」、「極具天賦的政治人物」。

愛阿華州共和黨選舉策略專家柯契爾(David Kochel)表示，共和黨選舉運作部門正在密切關注紐森，「因為他正在做的事情，非常與眾不同。前任新罕布夏州共和黨地方黨部主席庫倫(Fergus Cullen)表示，紐森是個「非常有才能的政治家」。

最近剛接受紐森播客節目專訪的前任白宮資深顧問、「讓美國再次偉大」(MAGA)路線重量級人物班農(Steve Bannon，前譯巴農)被問到紐森是否讓共和黨感到棘手時回答：「當然有。」

被看好可能爭取代表民主黨參加2028年總統大選的紐森，過去幾周在播客節目邀請多位保守派知名人物的作法，引起不少民主黨進步派人士批評，跨性別人士是否應該參加女子體育競賽，紐森看法則有別於民主黨主流意見。Politico報導指出，看在具有全國知名度的共和黨人士眼中，紐森就是個正在鍛鍊技巧的準候選人。

新聞主播出身的保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)本周對共和黨同僚提出警告，呼籲不要再接受紐森播客節目訪問。她在個人播客節目上說：「我不喜歡看到這樣的情勢發展，我覺得這個人就是在為2028練兵。」

梅金凱莉說：「他變得越好，就會做得越好，更了解如何吸引保守派選民以及立場傾向右派獨立選民。」

不過，認識紐森的加州本地共和黨人士則覺得某些同僚過度反應。

加州共和黨地方黨部前公關主任弗萊明(Matt Fleming)說：「民眾對紐森越了解，對他的喜愛就越減少，所以我覺得現在狀況滿好的。」

弗萊明表示，紐森找班農、保守派倡議人士柯爾克(Charlie Kirk)上節目拉攏關係、奉阿諛奉承，不會就因此變成中間路線。

紐森 共和黨 加州

上一則

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

下一則

川普施壓？馬斯克也開轟 美鐵執行長突然辭職

延伸閱讀

加州擬動支一般預算34億 支應Medi-Cal收支落差

加州擬動支一般預算34億 支應Medi-Cal收支落差
紐森支持度上升 抗災能力受質疑

紐森支持度上升 抗災能力受質疑
紐森推新行政命令 延長災民居住保障

紐森推新行政命令 延長災民居住保障
紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」

紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手