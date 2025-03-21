不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

西南航空一架客機停靠在佛州奧蘭多國際機場的資料照片。路透

美國西南航空一架班機20日差點從佛州 奧蘭多國際機場的滑行道起飛，而不是跑道，所幸飛航管制員制止了這起潛在的危險離場。

NBC新聞、路透與美聯社引述官方與西南航空的說法表示，這起涉及西南航空3278航班（WN3278）的事件發生在美東時間上午9時30分。當時，該架波音 737-800客機正準備出發前往紐約州 的奧伯尼（Albany, NY）。也已經獲准起飛，但因為機組員「把場面誤認為附近的跑道」，就在滑行道上展開起飛滾行（takeoff roll）。

美國聯邦航空總署（FAA）聲明表示，「西南航空3278航班開始在滑行道起飛滾行後，奧蘭多國際機場的一名飛航管制員取消了該班機的起飛許可」。WN3278在滑行道上安全停下，並且返回登機門，沒有人員傷亡的報告。

根據報導，滑行道是飛機用於在登機門、機庫與跑道之間移動的路線，不是為了起飛而設計。FAA聲明指出，「滑行道與跑道平行，該航班原定飛往紐約州的奧爾巴尼國際機場，並未牽涉到其他飛機，FAA正在調查」。

西南航空表示，所有奧蘭多出發的旅客都獲安排另一架班機飛往目的地奧伯尼，並由新的機組員執飛，該公司正與FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，「對西南航空來說，沒有什麼比我們顧客和員工的安全更重要」。