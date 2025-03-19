調查杭特逃漏稅遭拜登政府報復？IRS兩探員升官

拜登總統與兒子杭特。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)18日報導，國稅局 (IRS)特別探員夏普 利(Gary Shapley)、塞格勒(Joseph Ziegler)由於對前總統拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)展開逃漏稅調查，在拜登執政期間遭到冷凍，如今則獲財政部長貝森特(Scott Bessent)提拔，雙雙升官。

夏普利與塞格勒先前表示，由於向國會提出杭特‧拜登逃漏稅的吹哨者檢舉，調查杭特‧拜登稅務問題期間又出面對CBS爆料受到政治干預，結果遭到拜登政府報復。

根據CBS報導，夏普利與塞格勒都被任命為貝森特辦公室負責國稅局改革的資深顧問，夏普利還身兼國稅局主管犯罪調查的副局長。

川普總統17日宣布取消對杭特‧拜登等拜登成年兒女的維安保護。拜登卸任之前曾簽署行政命令，讓兒女的安全保護延長至2025年7月。

夏普利與塞格勒最早出面檢舉是在2023年，批評司法部刻意打壓杭特‧拜登逃漏稅調查，檢察官甚至告知兩人不要追查可能跟拜登總統有關的線索。夏普利與塞格勒被排除在杭特‧拜登逃漏稅調查小組之外，暫時遭到冷凍，但繼續領取薪水。

杭特‧拜登涉嫌從2016年到2019年間累計逃漏聯邦稅至少140萬元，遭特別檢察官起訴之後，去年9月向法院認罪。拜登卸任之前則為兒子特赦。

夏普利發表聲明說：「我們的行動是受到唯一信念的驅使，就是要做對的事情(do what's right)。」他表示，感謝貝森特提供能夠發揮專長的機會，協助政府從根解決浪費與詐騙。

貝森特18日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，將給夏普利與塞格勒一年時間調查國稅局內部有何不法情事，確保類似杭特‧拜登的不合理狀況不再發生。