首個完成任務私人登月器 「藍色幽靈」 壽命告終

圖為「藍色幽靈號」 2日登上月球後，在月球表面投射出陰影。 (美聯社)

私人公司登月器 「藍色幽靈號」在月球上的危海(Mare Crisium)地區進行兩周實驗，完成太空 總署委辦的任務後，電力告竭，壽終正寢。這是首個私人登月器執行任務完全成功。

螢火蟲航太 公司執行長金傑森(Jason Kim)16日深夜在X平台宣布，藍色幽靈號已完成使命，但它的探索精神將常駐人心。

由於月球上太陽西沉，藍色幽靈號的太陽能板不再造電，它按照計畫在夜暗中繼續工作了五小時後，壽命告終。金傑森說，它的臨終作品--太陽在月球西下的壯麗景觀照，將於18日發布。

藍色幽靈號1月從卡納佛爾角升空，3月2日降落到月球東北角邊緣隕石撞擊盆地危海區的古老火山丘斜坡。著陸半小時後，藍色幽靈開始傳回照片，第一張照片是自拍照，由於太陽的強光有些模糊；第二張照片則拍攝地球。

藍色幽靈號這趟旅程裝載了10項實驗設備，包括一個吸塵器，用來蒐集月球塵土進行分析；一個鑽頭來測量月球表面下10呎(3公尺)處的溫度。3月14日它拍攝了日全食影像。螢火蟲公司17日說，這10項試驗都順利完成，計畫今後每年登月一次。

螢火蟲航太總部在德州，過去幾年，其他公司的登月器一再失敗，不是登陸不順而傾倒，就是墜毀，螢火蟲是美國第一家順利登月又完成任務的民間公司。迄今為止，全球僅美國、俄國、中國、印度和日本登月器登陸成功。

日本 ispace公司的登月艇和藍色幽靈號搭同一架太空探索公司的火箭升空，但費時更久才抵達月球，預計6月初才會登陸月球。

另一家德州的「直覺機器公司」本月登陸月球南極，著月後傾斜翻覆，太陽能板角度無法接受日照，宣告失敗。不過，直覺機器的第一台登月器去年「稍欠完美」著陸月球，雖影響通訊，仍寫下阿波羅號太空計畫以來，美國首次「返回月球」的紀錄。