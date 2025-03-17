家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

哈佛大學（Harvard University）。路透

據ABC報導，哈佛大學 （Harvard University）於17日（周一）宣布，自2025-2026學年起，將對年收入20萬美元或以下家庭的學生免學費。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）在一份聲明中表示：「讓更多人能夠負擔哈佛大學的學費，能擴大我們所有學生的背景、經驗和觀點，促進他們的智力和個人成長。通過將具有卓越潛質的人聚集在一起、相互學習，我們真正實現了大學的巨大潛力」。

賈柏表示，新計劃將使約86%的美國家庭有資格獲得哈佛大學的財務援助，學校承諾為所有大學生提供入學和畢業所需的資源。

哈佛表示，來自年收入10萬美元或以下家庭的大學生，不僅可獲得學費資助，還可獲得住宿、食物、健康服務和其他學生服務補助，而來自年收入20萬美元或以下家庭的學生將能夠免學費就讀哈佛。

根據哈佛網站的資料，大學生平均每年的學費為56,550美元。但加上住宿、膳食、健康服務和其他學生服務，就讀哈佛每年的費用為82,866美元。

哈佛每年招收約24,600名大學生，其中約有55%接受某種類型的財務援助。學校官員表示，在2023-2024學年，接受經濟援助的學生家庭平均支付了15,700美元的教育費用。