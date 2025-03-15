滯留國際太空站9個月 2太空人回地球恐「拿不到加班費」

滯留太空九個月的的NASA太空人魏勒摩爾(左)和威廉斯(右)終於有了歸期，但不一定會有加班工資。(美聯社)

在國際太空站滯留超過九個月的美國兩位太空人 是否該有加班費？若有，回到地球後，可領到多少錢？

LAD Bible新聞網15日說，威爾默(Barry "Butch" Wilmore)和威廉斯(Suni Williams)上太空的任務期從原定8天意外延展成38周，將獲得「驚人數字」的加班費。

不過，退休 太空人柯爾曼(Cady Coleman)說，除了正常的薪水，恐怕拿不到「特別加班費」。她解釋說，太空人是聯邦政府員工，上太空值班的待遇，等同在地球上出差。就算有意外延期加班費，每天也不過4元，在太空站「意外」多待了九個月，也不過多拿千把塊錢。

再說，太空總署一直堅稱，威爾莫和威廉斯不算是「被困在」國際太空站。因為滯留期間，兩人的心理狀況都很好，今年還曾出艙作太空漫步。

威廉斯本月和地球連線時，談到意外滯留最難受的地方，是無法和親人團聚，對家人尤其如此，「對他們來說，搭雲霄飛車的感受，尤甚於對我們(兩人)。」「我們上來時，就有心理準備可能要久留，雖然計畫是暫留。人類太空飛行本來就是這麼回事」。

「我們國家的太空飛行計畫，就是這麼一回事：為不可知預作計畫，為緊急意外事故預作計畫，這點，我們兩人做到了」。

2024年6月，兩人搭乘波音 公司的星際飛機到太空站，原定八天後返航，因為星際太空艙出了一系列技術問題，兩人在離地面400公里的國際太空站就待了下來。

太空探索公司的獵鷹9號火箭搭載飛龍太空艙內四名太空人，終於在3月14日升空，滯留太空站的兩人，才終於有了歸期。太空站第10期值班四人預定按常規待六個月。

返航的飛龍號將把多留了38周的威爾莫和威廉斯「救」回地球，預定15日晚間抵達。