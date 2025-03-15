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胃痛、莫名變胖…佛州女就醫發現「籃球大小」卵巢腫瘤

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胃痛、莫名變胖…佛州女就醫發現「籃球大小」卵巢腫瘤

編譯陳韻涵／即時報導
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佛羅里達州一名26歲女子艾許因不明原因發胖，歷經數月胃痛、體重暴增等身心折磨，沒想到竟然是顆如籃球般大小的磅巨型卵巢腫瘤作怪。(路透)
佛羅里達州一名26歲女子艾許因不明原因發胖，歷經數月胃痛、體重暴增等身心折磨，沒想到竟然是顆如籃球般大小的磅巨型卵巢腫瘤作怪。(路透)

佛羅里達州26歲女子艾許(Ash)因不明原因發胖，歷經數月胃痛、體重暴增等身心折磨，沒想到竟然是顆如籃球般大小的磅巨型卵巢腫瘤作怪。

艾許2023年9月開始因不明原因發胖且腹部劇烈腫脹、疼痛，但還不至於對她的生活方式造成重大影響。

過了一段時間，身體狀況開始影響艾許的工作和生活；她告訴新聞周刊(Newsweek)說，「我無法保持清醒或維持專心」，每天都很難熬，且隨著體重增加而逐漸喪失自信。

艾許說：「除了嚴重腹痛，我的月經也不順，平均每月來兩次，有一次甚至持續了兩個半月。」

她自述以前經常上健身房的團體課，但身體出狀況後就不敢去健身房，最終根本不想踏出家門。

她就醫後被告知，先前曾確診「多囊卵巢綜合症」(Polycystic Ovary Syndrome，PCOS)，其症狀包括腹部和骨盆疼痛，因此她當時的症狀「是正常的」。

然而，艾許感覺她的腹部「又硬又痛」。於是她聽從營養師的建議改變飲食習慣並降低壓力，並服藥提升雌激素含量，希望可以讓身體恢復正常，但疼痛並未緩和且每況愈下。

艾許後來只能整天躺在床上、頭髮脫落，無法吃固體食物；她的身型不僅看似懷孕，且無法彎腰繫鞋帶，雙臂也無法環繞肚子。

拖到2023年10月中旬，忍無可忍的艾許終於說服醫生為她進行超音波掃描，結果赫然發現骨盆和橫膈膜中間，有一個26.2厘米乘33.5厘米的巨大腫瘤。

11月動手術摘除這顆籃球般大小的巨型腫瘤，重達46磅，檢驗後發現是右卵巢罹患低度惡性腫瘤(Low Malignant Potential, LMP)。

南卡羅來納州法姆健康中心(Fraum Center for Restorative Health)醫師希瑟·欣謝爾伍德(Heather Hinshelwood)表示，「腹部異常擴大表示可能有病灶，不該忽略，應盡速就醫。腹部腫脹不會致命，但可能出現致命併發症，如癌症。」

腫瘤 南卡羅來納州 併發症

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