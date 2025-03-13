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4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

世界新聞網李芊芊／即時報導
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冰淇淋示意圖。美聯社
冰淇淋示意圖。美聯社

據CNN報導，威斯康辛州一名4歲男童因為媽媽吃掉了他的冰淇淋，撥打911報警來「教訓」她。

據當地警方表示，3月4日（上周二）在威斯康辛州的芒特普萊森特（Mount Pleasant）發生了一起911掛斷事件，一名小男孩打電話來說他的媽媽必須被關起來。

根據CNN分公司WTMJ所取得的錄音資料顯示，4歲的小男孩對911接線員說他媽媽「很壞」。

當被問到發生什麼事的時候，男孩請求警方：「來抓她。」卻被「兇手」打斷。

男孩的母親在兒子極力反對下拿走電話，對接線員說：「哦，這個小傢伙拿到電話了，他才四歲。」並解釋道：「我吃了他的冰淇淋，這可能就是他打911的原因。」

錄音中可以聽到男孩在背景中爭辯，聽起來很不高興。

警員在這之後前往這一家人的住所，以確保所稱的「冰淇淋失竊事件」背後沒有更嚴重的情況。

據警方表示，當警官到場時，男孩證實他媽媽吃了他的冰淇淋，並再次要求她為此坐牢。

警方表示，小男孩最終同意不提告，並決定他不想讓媽媽坐牢，只想要一些冰淇淋。

兩天後，警員們滿足了小報案人的要求，給了他兩球冰淇淋，上面加上藍色的糖粉。

威斯康辛州

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