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退役軍人爭取曾協助美軍的阿富汗人 趕在禁令生效前入美

記者顏伶如／即時報導
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2021年自阿富汗撤離的人員在喀布爾機場等待登上飛機。(美聯社)
2021年自阿富汗撤離的人員在喀布爾機場等待登上飛機。(美聯社)

2021年美國從阿富汗撤軍之後，戰爭期間曾為美國擔任翻譯或提供其他協助的7萬8000名阿富汗人在美軍安排下撤離，但數萬人迄今仍滯留第三地，等待「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa，SIV)或等候赴美班機。川普總統就職當天發布行政命令，指示各部會60天之內提交因審查或篩選資訊不足而有必要實施「部分或全面暫停入境」的國家名單，停止入境的禁令一旦生效，過去曾為美軍效力的阿富汗人恐將淪落海外，或面臨恐怖組織神學士(Taliban，另譯塔利班)報復。

紐約時報13日報導，非營利組織「一個都不能少」(No One Left Behind)為了協助滯留第三地的阿富汗人抵達美國，已經募得數百萬捐款，能夠幫忙安排飛機或其他協助，眼看川普政府可能禁止阿富汗公民入境，身為組織成員的退役美軍現在加緊腳步，希望盡可能讓更多阿富汗盟友進入美國。

「一個都不能少」執行主任、曾派駐阿富汗的陸軍步兵連連長蘇利文(Andrew Sullivan)說：「過去這段時間，我們一直高強度地拼命努力。」

在美軍協助下撤離的阿富汗人，大多在巴基斯坦、阿爾巴尼亞或卡達等候「特殊移民簽證」申請，已拿到簽證者則等候班機。川普第一次執政期間曾對伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門七個穆斯林國家發布禁入美國的旅遊禁令，美國官員說，這回川普政府可能把阿富汗、古巴、委內瑞拉列入禁令名單。

報導指出，持有「特殊移民簽證」的阿富汗公民雖然可以入境美國，但川普政府停止接受庇護申請，國務院取消與民間單位簽訂、為阿富汗盟友抵達美國提供班機安排的合約，許多阿富汗人則無力自行負擔赴美機票。

位於維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)的「一個都不能少」倡議主任諾登(Sonia Norton)說：「已經拿到簽證的阿富汗人，眼睜睜看著通往安全的道路，一夕之間被取消。」

38歲的蘇利文與組織成員連續幾天在卡達首都杜哈(Doha)奔走，他說，護照裡已經取得美國簽證的阿富汗人，接下來極可能被踢回阿富汗，在神學士統治下「幾乎死路一條」。

蘇利文說：「不知道移民政策將如何改變，但我們不會坐視不管，所以決定來這裡幫忙。」

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