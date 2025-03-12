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英特爾任命華裔陳立武出任新CEO 盤後股價飆升

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英特爾任命華裔陳立武出任新CEO 盤後股價飆升

中央社／加州聖克拉拉12日綜合外電報導
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美國晶片大廠英特爾（Intel）今天任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，自本月18日起生效。英特爾盤後股價大漲約11%。(美聯社)
美國晶片大廠英特爾（Intel）今天任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，自本月18日起生效。英特爾盤後股價大漲約11%。(美聯社)

美國晶片大廠英特爾（Intel）今天任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，自本月18日起生效。英特爾盤後股價大漲約11%。陳立武出生於馬來西亞的華人家庭。

路透社報導，陳立武是備受尊敬的半導體業資深人士，長期以來被視為英特爾執行長熱門人選之一。英特爾董事會去年12月曾與他接洽，以評估他是否有興趣接受這個職務。陳立武在麻省理工學院（MIT）取得核子工程理學碩士學位及攻讀核子工程博士學位。

彭博（Bloomberg News）報導，陳立武將接替英特爾臨時聯合執行長辛斯納（David Zinsner）和霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），成為新任執行長。陳立武也將重新加入董事會。

陳立武是電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）前執行長，數年前加入英特爾董事會，以協助英特爾重振。董事會在2023年10月擴大他的業管範圍，授權他監督製造業務。

但陳立武與前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在轉虧為盈的策略上發生衝突，於去年8月離開董事會，意見相左之處包括員工規模、代工策略和工作文化。

英特爾曾經是全球半導體產業的巨頭，但近年在製造領域落後台積電等競爭對手，更錯過生成式人工智慧（AI）浪潮，甚至錯失投資OpenAI的機會。去年12月，英特爾宣布季辛格從公司退休。

季辛格曾嘗試帶領英特爾轉型，想要恢復公司在晶片製造領域的領導地位，核心策略是把英特爾打造成一家世界級代工企業，為其他公司製造晶片。然而，代工業務迄今仍持續虧損。

英特爾 AI 麻省理工學院

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