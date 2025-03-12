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WSJ：闖關之路遭擋 走線客調頭南返

記者顏伶如／即時報導
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一些被美國遣返的無證移民抵達巴拿馬，巴拿馬當局要求他們在30天內離開該國。(美聯社)
一些被美國遣返的無證移民抵達巴拿馬，巴拿馬當局要求他們在30天內離開該國。(美聯社)

川普總統上台後加強管制邊境措施陸續上路，原本打算從美墨邊境闖關的走線客發現希望渺茫，紛紛調頭從巴拿馬、哥倫比亞南下。69歲委內瑞拉男子弗瑞爾(Hector Ferrer)說：「不然還能怎麼辦呢？」

華爾街日報(WSJ)11日報導，原本在委內瑞拉街頭擺攤的弗瑞爾，花了幾個月跋山涉水3300哩抵達墨西哥市(Mexico City)，下一站就是在美國展開新生活，但因美國西南邊境幾乎全面封閉，他與其他委內瑞拉走線客擠上渡輪準備返鄉。他說，不習慣坐船，遇到風浪頗為難受。

弗瑞爾與兒子同行，總共換搭三個船次，沿著巴拿馬、哥倫比亞海岸線一路往南，航程累計約11小時，終於在哥國北部靠岸，接下來還要轉乘巴士。弗瑞爾說：「只能把自己交在上帝手中，繼續前行。不然還能怎麼辦呢？」

川普政府頒布新政策讓無證移民抵達美墨邊境後幾乎無法申請庇護，連鎖效應正在發酵。從墨西哥北部到中美洲五國再到哥倫比亞，走線客如今紛紛打退堂鼓。通過巴拿馬朝美墨邊境闖關的偷渡路線，過去幾年持續爆發北上人潮，但現在放棄闖關計畫的人已越來越多。

人道救援組織「挪威難民理事會」(Norwegian Refugee Council)哥倫比亞分部主任雷茲歐(Giovanni Rizzo)表示，調頭的人數不只數千而已。他說：「這只是開始，我們第一次看到這種狀況，不過踴躍程度跟當初北上人潮差不多。」

位於哥倫比亞與巴拿馬之間、長達70哩的達連隘口(Darien Gap)是闖關要道，根據巴拿馬政府追蹤統計，2023年裡有52萬人次走線客通過，創下歷年新高，平均每天接近1500人，但川普就職典禮之前的2024年12月間人數為4849人，比2023年12月減少80%。

今年1月裡，每天通過達連隘口的人數剩下72人，2月間進一步降低到14人，比2024年2月減少99%。

邊境 走線 川普

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