教育部關閉前奏 宣布裁員半數員工

教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%，通知當晚開始寄出；教育部員工人數在4400人左右。(美聯社)

教育部 11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%，通知當晚開始寄出；教育部員工人數在4400人左右，川普 總統已經提議要廢除教育部；在宣布裁員消息之前，華府教育部辦公室「為安全起見」12日將關閉，13日再開門。

美聯社報導，官員表示教育部計畫裁員 1300 多人。官員表示，該部門還將終止紐約、波士頓、芝加哥和克利夫蘭等城市的建築租約。

教育部是內閣裡規模最小的機構之一。據教育部網站稱，教育部員工包括華盛頓的3100人和全國各地地區辦事處約1100人。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普及政府效率部(DOGE)主管馬斯克繼續努力，想縮短聯邦政府規模，其他部會局處已大幅裁員，據估教育部也得跟進。

CNN上周便報導，白宮 已備妥行政命令，要求教育部長麥克曼(Linda McMahon)著手解散教育部。

「高等教育內線」(Inside Higher Ed)報導，教育部已用備忘錄通知全體員工，部內辦公室出於未說明的安全理由，12日將關閉，13日再開門。備忘錄指示員工攜帶自己的筆記型電腦回家，以便12日遠端辦工，下午6點起清空辦公大樓，「不管任何原因，3月12日周三不得留在教育部機構」。

教育部內哪些職位將被裁撤，目前不得而知，但據說上級將在傍晚起告知受影響的員工。教育部之前便提供優離方案給員工，以便減少人手。

幾名教育部員工稍早先CNN表示，對川普即將頒布的行政命令、部內大規模裁員感到緊張、不安。部內資深員工表示，記憶所及，教育部不曾關閉所有辦公室。