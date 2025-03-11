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無人駕駛計程車沒煞車板也沒後視鏡遭聯邦主管機關質疑

記者顏伶如／即時報導
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亞馬遜旗下自動駕駛車公司Zoox。路透
亞馬遜旗下自動駕駛車公司Zoox。路透

華盛頓郵報11日報導，亞馬遜(Amazon)研發的無人駕駛自動計程車(robotaxis)，車內沒有煞車板也沒有後視鏡，在全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)報告當中遭到聯邦安全檢查人員質疑。

亞馬遜旗下自動駕駛車公司Zoox正在研發中的自動駕駛計程車，車內並沒有方向盤或其他可以人為控制的設計。Zoox表示，這款自動駕駛車輛運用人工智慧(AI)，符合全國公路交通安全局訂定標準。

不過，根據全國公路交通安全局檢查報告，Zoox自動駕駛車輛卻有8處不符安全規範。根據現行法律規定，車輛不符標準的違規項目都必須召修(recall)。

報導指出，有關自動駕駛車輛的現行法規，誕生於自駕車輛仍是未來夢想的時期，許多規定對於自動駕駛車輛產業的發展形成法律障礙。Zoox在加州、內華達州已推出小規模實驗計畫，由員工與客戶完成數以千計的道路實測，預計今年在拉斯維加斯推出正式服務。

特斯拉(Tesla)也正研發沒有煞車板、後視鏡的無人駕駛計程車，特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)認為自動駕駛計程車將是公司未來的象徵。特斯拉已向加州政府提出載運非付費乘客的申請，並表示今年內將推出特斯拉現有車款的無人駕駛版本。

2024年大選之前，馬斯克曾對財務分析師說，未來將設法運用個人影響力，說服白宮為無人駕駛車輛上路訂定法律規範。

全國公路交通安全局並未公布去年12月完成的Zoox自動駕駛車輛調查報告，華盛頓郵報援引訊息公開法在加州向州政府主管機關取得報告。

對於無人駕駛計程車的設計，全國公路交通安全局表示仍與Zoox持續討論中，「所有選項均列入考慮」。

特斯拉 加州 馬斯克

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