我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國政府裁員潮 科學家憂危及氣候研究與公共安全

恐慌性拋售持續 道指跌近900點

批評貝佐斯文章不准刊登 華郵老牌作家辭職

記者張聲肇／即時報導
貝佐斯。（美聯社）
貝佐斯。（美聯社）

華盛頓郵報的老牌專欄作家露絲．馬卡斯(Ruth Marcus)因為一篇批評該報老闆貝佐斯(Jeff Bezos)的文章遭拒刊登，10日辭職。

紐約時報率先披露這位替華郵工作了40年的資深評論員的辭職信。她在信中說，「必須以離職告終，我自己也傷心欲絕。」

她離職的原因，是貝佐斯規定，評論版所能談論的題目限於「個人自由和自由市場。」評論版的主編希普利(David Shipley)也因該報的言論自由遭老闆限縮，於兩周前走人。

馬卡斯說，她的專文因為對貝佐斯的諭令「敬表不予苟同」，發行人路易斯(Will Lewis)就不准刊登，這是她替華郵寫專欄20年來，第一篇被拒刊登的文章。

她說，這篇文章遭封殺，十足顯示「專欄作者選擇題目的自由，說出自己想法的自由，已經遭腐蝕到危險的地步。」

前華郵記者法希(Paul Farhi)稱，曾在新聞版和評論版工作的馬卡斯是華郵的基石，體現該報歷史及記者的才華與成就。

華郵發言人說，「我們感謝馬卡斯40年來對本報的重大貢獻。我們尊重她離開的決定，祝她萬事如意。」

華郵過去一年來，財務和編採都極不順，貝佐斯去年秋天決定放棄社論支持特定某一黨候選人的傳統，導致一大票讀者退訂。報紙的方向不定，不少編輯、記者也另謀高就。

馬卡斯的離職，更為路易斯主持的編輯室重組計劃蒙上一層陰影。

華郵有250萬訂戶，多數為網路版的訂戶，人數僅次於紐約時報和華爾街日報。貝佐斯干預內容方向後，至少20萬戶退訂。

貝佐斯說，不挺某黨候選人是「原則」問題，也是「正確」的作法，因為美國人不信任媒體的當口，還在評論版支持某人某黨，只會製造「偏見」的觀感，也不足以翻轉選情。

華盛頓郵報的老牌專欄作家露絲．馬卡斯因為一篇批評該報老闆貝佐斯的文章遭拒刊登，1...
華盛頓郵報的老牌專欄作家露絲．馬卡斯因為一篇批評該報老闆貝佐斯的文章遭拒刊登，10日辭職。(取自領英網站)

華郵 貝佐斯 紐約時報

上一則

X大當機 馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭

延伸閱讀

娘子軍太空旅行 貝佐斯未婚妻率隊 凱蒂佩芮同行

娘子軍太空旅行 貝佐斯未婚妻率隊 凱蒂佩芮同行
華郵右轉？貝佐斯設限評論觀點 發行人：和支持政黨無關

華郵右轉？貝佐斯設限評論觀點 發行人：和支持政黨無關
華郵評論向右轉？貝佐斯再干預 發行人：與支持政黨無關

華郵評論向右轉？貝佐斯再干預 發行人：與支持政黨無關
新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人

新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51

超人氣

更多 >
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」
網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定