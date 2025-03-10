批評貝佐斯文章不准刊登 華郵老牌作家辭職

貝佐斯。（美聯社）

華盛頓郵報的老牌專欄作家露絲．馬卡斯(Ruth Marcus)因為一篇批評該報老闆貝佐斯 (Jeff Bezos)的文章遭拒刊登，10日辭職。

紐約時報 率先披露這位替華郵 工作了40年的資深評論員的辭職信。她在信中說，「必須以離職告終，我自己也傷心欲絕。」

她離職的原因，是貝佐斯規定，評論版所能談論的題目限於「個人自由和自由市場。」評論版的主編希普利(David Shipley)也因該報的言論自由遭老闆限縮，於兩周前走人。

馬卡斯說，她的專文因為對貝佐斯的諭令「敬表不予苟同」，發行人路易斯(Will Lewis)就不准刊登，這是她替華郵寫專欄20年來，第一篇被拒刊登的文章。

她說，這篇文章遭封殺，十足顯示「專欄作者選擇題目的自由，說出自己想法的自由，已經遭腐蝕到危險的地步。」

前華郵記者法希(Paul Farhi)稱，曾在新聞版和評論版工作的馬卡斯是華郵的基石，體現該報歷史及記者的才華與成就。

華郵發言人說，「我們感謝馬卡斯40年來對本報的重大貢獻。我們尊重她離開的決定，祝她萬事如意。」

華郵過去一年來，財務和編採都極不順，貝佐斯去年秋天決定放棄社論支持特定某一黨候選人的傳統，導致一大票讀者退訂。報紙的方向不定，不少編輯、記者也另謀高就。

馬卡斯的離職，更為路易斯主持的編輯室重組計劃蒙上一層陰影。

華郵有250萬訂戶，多數為網路版的訂戶，人數僅次於紐約時報和華爾街日報。貝佐斯干預內容方向後，至少20萬戶退訂。