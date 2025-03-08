我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子攀倫敦大笨鐘揮巴勒斯坦旗 周邊交通癱瘓

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」 白宮也回應了

政府關門危機逼近 共和黨開支法案最快3/11表決

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院議長強生（中）。（歐新社）
眾院議長強生（中）。（歐新社）

美國眾院共和黨議員今天公布一項政府開支法案，最快將於本月11日交付全院投票表決，以向聯邦政府機構提供資金至今年9月30日，其中包括8925億美元的國防支出。

美聯社報導，與去年相比，這份99頁的法案擬略微增加國防計畫開支，但削減非國防計畫支出。大部分民主黨議員恐怕無法接受這樣的做法，他們長期堅持，國防及非國防開支的增減方向應該一致。

國會必須在3月14日午夜前採取行動，以避免部分聯邦政府機構因缺乏資金而關閉。

儘管缺乏民主黨議員支持，眾院議長強生（Mike Johnson）打算安排這項法案在11日進行表決。此舉被解讀為他甘冒政府關門的風險挑戰民主黨，並認為有望憑共和黨一己之力通過法案。

最重要的是，這樣的策略獲得川普（Donald Trump）總統支持。截至目前為止，川普在總統任內都展現出讓共和黨人保持團結的能力。

川普讚揚這項法案，他在社群媒體X平台發文鼓勵共和黨人必須「保持團結，而非提出異議」。

眾院的共和黨領導層今天概述了法案內容，表示法案將允許約8925億美元的國防支出，以及7080億美元的非國防開支。國防部分略高於去年水準，但非國防部分比去年減少8%左右。

Axios新聞網報導，眾院民主黨領袖已暗示，他們可能會反對這項法案。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

共和黨 民主黨 川普

上一則

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也回應了

延伸閱讀

台外長林佳龍：川普性格可用「4R」來理解

台外長林佳龍：川普性格可用「4R」來理解
台外長林佳龍：川普性格可用「4R」來理解

台外長林佳龍：川普性格可用「4R」來理解
川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利
川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情