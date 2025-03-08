我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也發影片回應

敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也發片回應

世界新聞網王若馨／即時報導
民主黨女議員拍TikTok短片「選出你的戰士」反應不佳。(擷自TikTok)
民主黨女議員拍TikTok短片「選出你的戰士」反應不佳。(擷自TikTok)

民主黨女議員歐凱秀、趙美心等人在TikTok上發布的一段影片「選出你的戰士」(Choose Your Fighter)遭到大量網路嘲諷，被批「充滿尷尬感（cringe）」，白宮在周四也跳出來補上一腳，發布了影片回應。

@sulheejessica

Chose your fighter 🥊🇺🇸 #womenshistorymonth #womenwhofight #fighter #savedemocracy #speakup #girls #girlpower

♬ original sound - Jvtan

這段影片最初是網紅Sulhee Jessica Woo為紀念婦女歷史月而發布，民主黨女議員們在影片裡模仿格鬥遊戲角色跳出來擺姿勢，試圖展現親民及年輕化的一面；然而，許多網友批評表演過於刻意、不自然，特別是民主黨在川普演說時對癌症病童無動於衷而遭到批評後，這部影片更讓許多人感到退避三舍。

Punchbowl News記者布羅迪(Ben Brody)稱該影片「可笑且尷尬」，政治記者漢比(Peter Hamby)表示，對民主黨來說最糟的是這已經是三年前的流行，進步派新聞頻道The Young Turks創辦人Cenk Uygur則說，提不出政策的民主黨人只能端出這種東西，讓他覺得非常可悲。

白宮發布的影片中，剪輯了川普總統、副總統范斯和若干內閣成員的畫面，並配上字幕：「美國已在去年11月選出了戰士」。

影片來源：YouTube@FoxNews

民主黨 白宮 川普

上一則

涉賣軍事機密給中國買家 獲利至少1.5萬 華裔士兵被捕

延伸閱讀

川普高歌猛進 習獨憔悴

川普高歌猛進 習獨憔悴
浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人

浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人
烏推澤倫斯基白宮「不穿西裝」標語T恤 為戰事募款

烏推澤倫斯基白宮「不穿西裝」標語T恤 為戰事募款
范斯與強生閒聊「聽拜登演講最煎熬」忘關麥克風

范斯與強生閒聊「聽拜登演講最煎熬」忘關麥克風

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情