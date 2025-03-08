民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也發片回應

民主黨女議員拍TikTok短片「選出你的戰士」反應不佳。(擷自TikTok)

民主黨 女議員歐凱秀、趙美心等人在TikTok上發布的一段影片「選出你的戰士」(Choose Your Fighter)遭到大量網路嘲諷，被批「充滿尷尬感（cringe）」，白宮 在周四也跳出來補上一腳，發布了影片回應。

這段影片最初是網紅Sulhee Jessica Woo為紀念婦女歷史月而發布，民主黨女議員們在影片裡模仿格鬥遊戲角色跳出來擺姿勢，試圖展現親民及年輕化的一面；然而，許多網友批評表演過於刻意、不自然，特別是民主黨在川普 演說時對癌症病童無動於衷而遭到批評後，這部影片更讓許多人感到退避三舍。

Punchbowl News記者布羅迪(Ben Brody)稱該影片「可笑且尷尬」，政治記者漢比(Peter Hamby)表示，對民主黨來說最糟的是這已經是三年前的流行，進步派新聞頻道The Young Turks創辦人Cenk Uygur則說，提不出政策的民主黨人只能端出這種東西，讓他覺得非常可悲。

白宮發布的影片中，剪輯了川普總統、副總統范斯和若干內閣成員的畫面，並配上字幕：「美國已在去年11月選出了戰士」。

影片來源：YouTube@FoxNews