我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

名字是州政府電腦自動命名 兩歲女童沒社安號也沒保險

記者顏伶如／即時報導
女嬰出生以來從來沒有獲得社會安全號碼(Social Security number)。美聯社
女嬰出生以來從來沒有獲得社會安全號碼(Social Security number)。美聯社

2022年11月5日，一名婦女在愛阿華州康瑟爾崖(Council Bluffs)產下女兒，由於婦人無家可歸且遭濫用毒品、疏忽照顧兒童等罪名起訴，內布拉斯加州政府取得女嬰監護權並安排寄養家庭。女嬰姓名來自州政府電腦系統自動命名，叫做「綠簾花崗岩‧13‧飯店」(Unakite Thirteen Hotel)。

住在內布拉斯加州瓦利(Valley)的49歲男子基柏恩(Jason Kilburn)聽說曾經交往的女友產下一女，自己可能是生父，開始尋找女兒。但他取得監護權且拿到孩子出生證明時，發現女兒的法律姓名竟叫「綠簾花崗岩‧13‧飯店」，並沒有社會安全號碼。

紐約時報報導，基柏恩希望女兒改名「卡洛琳」(Caroline)，為了申請女兒身份證件，在各個政府機關之間奔走數月。他說：「這是非常漫長、艱難的過程，我會繼續努力，讓女兒拿到應有的文件。」

由於女嬰出生以來從來沒有獲得社會安全號碼(Social Security number)，原版出生證明還註有「僅供政府使用」(for government use only)，基柏恩無法幫女兒購買健康保險，也沒辦法讓女兒上托兒所。

基柏恩律師李文斯登(Joshua Livingston)表示，紐約時報報導刊登之後，社會安全局(Social Security Administration，SSA)奧馬哈(Omaha)辦公室便為基柏恩女兒核發社會安全號碼，但基柏恩為女兒申請有著「卡洛琳‧基柏恩」(Caroline Kilburn)名字的出生證明，手續尚未完成。

李文斯登表示，為何女嬰出生後一直沒有拿到社會安全號碼以及正版出生證明，迄今仍不清楚，官員也無法確認是哪一個單位出錯，只能歸咎於「官僚系統混亂」。

內布拉斯加州 紐約時報 愛阿華州

上一則

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

延伸閱讀

紐森頒新令 州府遠距員工 7月1日起須1周4天進辦公室

紐森頒新令 州府遠距員工 7月1日起須1周4天進辦公室
州長訪皇后區闡述經濟政策、反對削減醫療補助

州長訪皇后區闡述經濟政策、反對削減醫療補助
夏州重建營養補助系統 盼降低錯誤率減少罰款

夏州重建營養補助系統 盼降低錯誤率減少罰款
DOGE解雇聯邦公僕 民主黨州要招用 推「你被錄取」計畫

DOGE解雇聯邦公僕 民主黨州要招用 推「你被錄取」計畫

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51

超人氣

更多 >
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用