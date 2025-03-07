名字是州政府電腦自動命名 兩歲女童沒社安號也沒保險

女嬰出生以來從來沒有獲得社會安全號碼(Social Security number)。美聯社

2022年11月5日，一名婦女在愛阿華州 康瑟爾崖(Council Bluffs)產下女兒，由於婦人無家可歸且遭濫用毒品、疏忽照顧兒童等罪名起訴，內布拉斯加州 政府取得女嬰監護權並安排寄養家庭。女嬰姓名來自州政府電腦系統自動命名，叫做「綠簾花崗岩‧13‧飯店」(Unakite Thirteen Hotel)。

住在內布拉斯加州瓦利(Valley)的49歲男子基柏恩(Jason Kilburn)聽說曾經交往的女友產下一女，自己可能是生父，開始尋找女兒。但他取得監護權且拿到孩子出生證明時，發現女兒的法律姓名竟叫「綠簾花崗岩‧13‧飯店」，並沒有社會安全號碼。

紐約時報 報導，基柏恩希望女兒改名「卡洛琳」(Caroline)，為了申請女兒身份證件，在各個政府機關之間奔走數月。他說：「這是非常漫長、艱難的過程，我會繼續努力，讓女兒拿到應有的文件。」

由於女嬰出生以來從來沒有獲得社會安全號碼(Social Security number)，原版出生證明還註有「僅供政府使用」(for government use only)，基柏恩無法幫女兒購買健康保險，也沒辦法讓女兒上托兒所。

基柏恩律師李文斯登(Joshua Livingston)表示，紐約時報報導刊登之後，社會安全局(Social Security Administration，SSA)奧馬哈(Omaha)辦公室便為基柏恩女兒核發社會安全號碼，但基柏恩為女兒申請有著「卡洛琳‧基柏恩」(Caroline Kilburn)名字的出生證明，手續尚未完成。

李文斯登表示，為何女嬰出生後一直沒有拿到社會安全號碼以及正版出生證明，迄今仍不清楚，官員也無法確認是哪一個單位出錯，只能歸咎於「官僚系統混亂」。