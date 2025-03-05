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阻OpenAI營利化 馬斯克臨時禁制令請求遭駁回

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
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億萬富豪馬斯克反對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI轉型營利性公司，美國法院今天駁回他就此提出的臨時禁制令請求。路透
億萬富豪馬斯克反對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI轉型營利性公司，美國法院今天駁回他就此提出的臨時禁制令請求。路透

億萬富豪馬斯克反對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI轉型營利性公司，美國法院今天駁回他就此提出的臨時禁制令請求。

路透報導，加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）表示，馬斯克（Elon Musk）為阻止OpenAI轉型成為營利企業所提理據，未達「批准臨時禁制令所需的嚴格舉證責任」。

不過羅傑斯表示，她準備今年稍晚加速審理OpenAI轉型一案。

馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）表示，很高興法官表示願意加速審理驅動本案的核心主張，認同這是「符合公眾利益的『緊急』問題」。

托伯洛夫在聲明中說：「我們期待陪審團證實，（OpenAI執行長）阿特曼（Sam Altman）接受馬斯克慈善捐款時，充分了解款項必須用於公眾利益，而非中飽私囊。」

OpenAI一直試圖從非營利機構轉型成為營利性實體，強調必須藉此取得能夠開發出最佳人工智慧（AI）模型所需的資本。

對於法院今天所作裁定，OpenAI發布聲明表示歡迎。OpenAI大股東微軟公司（Microsoft）沒有回應置評請求。

AI OpenAI 馬斯克

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