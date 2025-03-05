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這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

記者顏伶如／即時報導
(美聯社)
(美聯社)

國會通過的「社會安全公平法案」(Social Security Fairness Act)今年1月在當時總統拜登簽署後生效，曾任警察、消防員、郵局員工、教師、聯邦員工等退休公務員可領較多社安金。社會安全局(Social Security Administration，SSA)4日發布新聞稿指出，已為100多萬美國人發放法案通過後的追加款項，平均金額為6710元。

社會安全局指出，已經根據法案為112萬7723名民眾完成共計75億元社安金追加款項(retroactive payment)的發放，平均金額為6710元。從今年4月開始，符合法案規定資格的退休族，每月領取社安金金額將依照新規發放。

由於「暴利消除條款」(Windfall Elimination Provision，WEP)與「政府退休金抵銷」(Government Pension Offset，GPO)規定，數十年來退休公務員領取社安金受到金額限制。「社會安全公平法案」則推翻從前總統雷根(Ronald Reagan)執政期間就存在的兩項法規限制，大約320萬退休公務員社安金領取金額因此增加。

新聞周刊(Newsweek)5日報導，符合資格的退休公務員原本被告知，可能要等一年才能拿到追加款項，但現在社會安全局已經開始發放。

社會安全局代理局長杜迪克(Lee Dudek)發表聲明指出，川普總統明確表示希望「社會安全公平法案」盡快落實，「我們接受挑戰，非常榮幸為美國人民完成任務」。

退休金 社安金 拜登

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