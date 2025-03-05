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德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

世界新聞網王若馨／即時報導
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德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州民主黨眾議員特納（Sylvester Turner）周二晚間在出席川普總統國會聯席會議演說後去世，享壽70歲。

特納周二晚被送往華盛頓特區的醫院，隨後被宣布死亡。

他昨晚留下的最後一則貼文內容寫道：「對於今晚的演講，我要給現任政府的訊息是：『不要亂搞醫療補助（Medicaid）』。」

現任休士頓市長惠特邁爾（John Whitmire）周三早上在市議會宣布了這個消息。

特納於去年11月贏得選舉，填補已故國會女議員希拉·傑克森·李 (Sheila Jackson Lee) 在第18區的眾議員席位；他僅在國會服務了兩個月又一天。

特納在2016年當選休士頓市市長，連任兩屆。

他在2022年罹患骨癌，2024年時，他宣布自己已獲得治癒；哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導，特納的女兒表示他患有胰腺癌。

特納在休士頓出生及成長，擁有休士頓大學政治學學位和哈佛法學院法學博士學位，從政前擔任律師。

影片來源： YouTube@Fox 26 Houston

休士頓 眾議員 德州

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