遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）

北卡19歲少女佩頓·麥克納布（Payton McNabb）受到川普 總統邀請，將成為4日晚川普在國會聯席會議發表演說時的座上賓。

麥克納布曾是一名高中排球選手，2022年9月，當她17歲時，她在一場比賽遭到一名跨性別 選手的扣殺球直擊面部，瞬間倒地失去意識。

該事故導致她腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷，也使她獲得大學排球獎學金的夢想化為烏有。

北卡19歲少女佩頓·麥克納布。（美聯社）

除此之外，她的視力受損、時常無法保持平衡而摔倒，智力敏銳度也受到損害，每月需要接受數小時的輔導，並在考試時需要額外時間才能答完試卷。

麥克納布的母親接受訪問時潸然淚下：「大家都知道這種事情遲早會發生…但我沒想到會發生在自己女兒身上。」

影片來源：YouTube@Independent Women's Forum

過去兩年多，麥克納布一直致力於推動禁止跨性別選手參加女子競技比賽，在她得知自己受邀參加國會聯席會議後，她表示難以置信。

她對福斯新聞（Fox News）說：「這真是一個不可思議的榮譽，我非常感激，不敢相信自己會被邀請。」

上個月川普在白宮 簽署禁止「男性及跨性別參加女子運動比賽」行政命令時，麥克納布也受邀出席。

麥克納布表示，她並不期待川普在演講中具體提到她的個人經歷，「我知道他要談論很多重要的事情，」她說，「所以我不會做任何假設。但如果他真的提到我，我會非常感激，也會真的、真的很高興。」