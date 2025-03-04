我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

這家全美連鎖快餐免費送三明治 僅限一天

遭跨性選手打成腦損傷 19歲少女成川普國會演講座上賓

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）
北卡少女麥克納布（左側畫面中）在比賽中遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，導致腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷。（擷自YouTube@Independent Women's Forum）

北卡19歲少女佩頓·麥克納布（Payton McNabb）受到川普總統邀請，將成為4日晚川普在國會聯席會議發表演說時的座上賓。

麥克納布曾是一名高中排球選手，2022年9月，當她17歲時，她在一場比賽遭到一名跨性別選手的扣殺球直擊面部，瞬間倒地失去意識。

該事故導致她腦震盪、腦出血、右側癱瘓和頸部永久損傷，也使她獲得大學排球獎學金的夢想化為烏有。

北卡19歲少女佩頓·麥克納布。（美聯社）
北卡19歲少女佩頓·麥克納布。（美聯社）

除此之外，她的視力受損、時常無法保持平衡而摔倒，智力敏銳度也受到損害，每月需要接受數小時的輔導，並在考試時需要額外時間才能答完試卷。

麥克納布的母親接受訪問時潸然淚下：「大家都知道這種事情遲早會發生…但我沒想到會發生在自己女兒身上。」

影片來源：YouTube@Independent Women's Forum

過去兩年多，麥克納布一直致力於推動禁止跨性別選手參加女子競技比賽，在她得知自己受邀參加國會聯席會議後，她表示難以置信。

她對福斯新聞（Fox News）說：「這真是一個不可思議的榮譽，我非常感激，不敢相信自己會被邀請。」

上個月川普在白宮簽署禁止「男性及跨性別參加女子運動比賽」行政命令時，麥克納布也受邀出席。

麥克納布表示，她並不期待川普在演講中具體提到她的個人經歷，「我知道他要談論很多重要的事情，」她說，「所以我不會做任何假設。但如果他真的提到我，我會非常感激，也會真的、真的很高興。」

川普 跨性別 白宮

上一則

美國人吃掉全球近4成速食 這10州吃最多

延伸閱讀

川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人批助長俄國侵略

川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人批助長俄國侵略
川普關稅生效 美元卻墜3個月新低 德銀：避險地位告急

川普關稅生效 美元卻墜3個月新低 德銀：避險地位告急
川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通

川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通
澤倫斯基稱準備在川普領導下工作「很遺憾上周五變這樣」

澤倫斯基稱準備在川普領導下工作「很遺憾上周五變這樣」

熱門新聞

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

2025-03-03 11:51
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

2025-03-02 13:40
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡。美聯社

時人雜誌：金哈克曼妻子遺體「手腳木乃伊化」

2025-02-28 10:44
醫院幫忙安排轉診救護車，結果收到近1萬3000元帳單。路透（示意圖，非當事救護車公司和醫院）

醫院幫忙安排轉診救護車 竟收到近1萬3000元帳單

2025-02-28 10:00

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購
Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售