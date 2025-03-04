他如何獲得川普青睞？亞利桑納空手道教練貼文爆紅

62歲的麥庫恩(Michael McCune)在鳳凰城南部小鎮班森(Benson)擔任婚禮DJ及空手道教練。(取自Facebook@Michael McCune)

華盛頓郵報4日報導，川普 總統日前在社群媒體「真實社群」(Truth Social)對900萬追蹤粉絲分享的烏克蘭 政策截錄，這段文字出自於一名亞利桑納州婚禮DJ兼空手道教練，但共和黨在亞州最活躍的幾個組織與黨內幹部，都沒聽過此人。

62歲的麥庫恩(Michael McCune)在鳳凰城南部小鎮班森(Benson)擔任婚禮DJ及空手道教練，川普與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室激辯後，麥庫恩在臉書(Facebook)地方群組「班森閒談」(Benson Chit Chat)寫下對烏克蘭政策的看法。麥庫恩586字的發文周末期間獲得群組成員熱烈迴響，2日還獲得川普引述。

麥庫恩寫道，川普像西洋棋大師精準算計兩邊，澤倫斯基別無選擇，最後將不得不妥協，因為烏克蘭若失去美國支持，與俄羅斯持續交戰絕對贏不了，一旦美國企業開始在烏克蘭採礦，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)將因為忌憚招致嚴重的國際後果，沒辦法繼續攻擊。

報導指出，從川普引用麥庫恩的臉書發文可以看出，川普非常容易採納像麥庫恩一樣名不見經傳人士的獻策，美國政策因此受到影響；由於川普與澤倫斯基不歡而散之後並未有後續公開評論，川普在社群媒體引述麥庫恩發文之前，外交政策專家並不確定川普對採礦協議是否仍有興趣，引述麥庫恩發文則透露川普仍有興趣。

麥庫恩受訪時表示，以前是民主黨員，曾經投票給前總統歐巴馬，但川普第一次參選總統時則改登記成為共和黨員，的2016年、2020年及2024年三次總統大選都投给川普。他說，非常高興發文能被川普注意到，深感榮幸。

麥庫恩指出，平日對於俄烏戰爭只有偶爾看新聞，發文裡對於烏克蘭情勢分析主要根據「大半輩子學習武術、戰略以及哲學」的體驗。