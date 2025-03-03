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助2萬人偷渡每人收1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

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助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

記者顏伶如／即時報導
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聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）
聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團。示意圖。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)3日報導，聯邦調查人員破獲組織規模最龐大之一的人口走私集團，集團成員從2019年以來累計協助2萬名偷渡客從瓜地馬拉非法入境美國，收取最高費用為每人1萬8000元。

報導指出，人口走私集團首腦雷諾-馬特爾(Domingo Renoj-Matul)、梅加-查吉(Cristobal Mejia-Chaj)2月28日在洛杉磯市中心區遭到聯邦幹員逮捕，遭到人口走私罪名起訴。聯邦法院法官裁定兩人續押，不准交保。如果法院裁定罪名成立，兩名被告都將面臨死刑。

代理聯邦檢察官麥克納利(Joseph McNally)指出，人口走私集團罔顧人命，對於操作手段危害性命肆無忌憚。

麥克納利指出，聯邦調查人員逮捕並起訴雷諾-馬特爾與梅加-查吉，讓美國國內規模最大之一而且最險惡的人口走私集團因此瓦解，「這次行動拯救了人命，集團成員如今將面臨嚴重下場」。

集團成員之一派克斯特爾-奧斯拉吉(Jose Paxtor-Oxlaj)目前關押於奧克拉荷馬州監獄，遭控罪名是2023年導致7名無證客被車撞死，其中5人屬於同一個家庭。另一名集團成員歐比斯波-賀南德茲(Helmer Obispo-Hernandez)擔任首腦副手角色，在掃蕩行動中同時落網。

國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)洛杉磯代理特別探員主管(Special Agent in Charge)帕斯西可歐(John Pasciucco)說，類似的人口走私集團每天都從事毫無忌憚的非法行為，只顧收錢不管人命安全，查緝行動將持續進行，以便挽救性命，讓美國邊境更加鞏固。

聯邦檢察官在起訴書指出，雷諾-馬特爾是集團負責人，與瓜地馬拉對口單位配合，協助瓜國偷渡客非法入境美國，收取費用為每人1萬5000元至1萬8000元之間，入境之後另收通行費；雷諾-馬特爾安排之下，非法移民進入美國之後，分別轉往至少20州以及華府特區。

根據聯邦檢察官調查，沒有繳清費用的偷渡客被雷諾-馬特爾與梅加-查吉關在洛杉磯的秘密地點。雷諾-馬特爾曾打電話給一名偷渡客的母親，威脅若不給錢就等著孩子被「裝進棺材」。

偷渡客 洛杉磯 非法入境

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