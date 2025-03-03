JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒，衛生官員警告甘迺迪國際機場（JFK）可能爆發麻疹疫情。

根據每日郵報（DailyMail）報導，該名患者抵達第4航廈客運大樓後，搭乘巴士前往費城 ，在那裡看了兩家診所，最後被診斷出患有麻疹。

官員呼籲任何在2月25日美東時間晚上9點30分至凌晨3點15分乘坐從紐約前往費城的穿梭巴士的人，接受疾病檢測 。

此外，2月26日美東時間上午11點45分至下午2點15分層前往賓州大學村（Collegeville）附近診所，以及上午12 點52分至下午3點 02 分在費城普魯士王（King of Prussia）校園的兒童醫院就診的人，也應接受檢測。

官方現正追查可能與該名兒童（美國籍，但未接種疫苗 ）有交集的病人。

在此之前，洛杉磯機場曾有一名搭乘大韓航空班機從首爾抵達的乘客，在2月19日的麻疹檢測中也呈陽性反應。

在此背景下，德州爆發的麻疹疫情已造成至少173人染病，及兩人死亡，這是十年來美國首次發生麻疹死亡病例。

專家警告說，疫苗接種率下降使得美國更容易受到疾病爆發的影響，長期對疫苗持懷疑態度的新任衛生部長小甘迺迪（Robert F Kennedy Jr.）也敦促人們接種疫苗。