波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

每日郵報(Daily Mails)2日報導,波士頓民主黨 籍市長吳弭 (Michelle Wu)因在一起持刀攻擊事件後,向遭警方擊斃的持刀男子家屬表達哀悼,引發輿論反彈。

國家廣播公司(NBC)報導,波士頓市考普利廣場(Copley Square)在1日下午5時30分左右,有兩名民眾為躲避一名持刀男子追殺,衝進一家福來雞(Chick-fil-A)速食店尋求保護。

一名休班警員剛好在店內,他立即表明身分並要求該男子放下武器,但對方拒絕,於是警員開槍制止威脅。

波士頓警察局長考克斯(Michael Cox)說:「該男子未遵從命令放下武器,警員因而開槍,該男中彈後被送往醫院,最終不治身亡。」

該名警員也被送醫檢查,目前無其他人受傷。

吳弭在周六晚間記者會上發表聲明,首先向持刀襲擊者的家屬表達哀悼:「我們向喪生者的家屬表達哀悼與關心。」

Breaking in Boston, Massachusetts: 🚨 Mayor Michelle Wu just went on television offering condolences to the victims of tonight’s attacker.. ohh wait, it was to the criminal.



Yes, a knife-wielding attacker tried to k*ll multiple people in Boston tonight. Police took his life. 👏… https://t.co/5AsfC1nJyf pic.twitter.com/o5cwVQPbQA