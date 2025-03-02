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波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

世界新聞網王若馨／即時報導
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波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)
波士頓市長吳弭。(歐新社資料照)

每日郵報(Daily Mails)2日報導，波士頓民主黨籍市長吳弭(Michelle Wu)因在一起持刀攻擊事件後，向遭警方擊斃的持刀男子家屬表達哀悼，引發輿論反彈。

持刀男子企圖行凶 遭休班警員當場擊斃

國家廣播公司(NBC)報導，波士頓市考普利廣場(Copley Square)在1日下午5時30分左右，有兩名民眾為躲避一名持刀男子追殺，衝進一家福來雞(Chick-fil-A)速食店尋求保護。

一名休班警員剛好在店內，他立即表明身分並要求該男子放下武器，但對方拒絕，於是警員開槍制止威脅。

波士頓警察局長考克斯(Michael Cox)說：「該男子未遵從命令放下武器，警員因而開槍，該男中彈後被送往醫院，最終不治身亡。」

該名警員也被送醫檢查，目前無其他人受傷。

吳弭向攻擊者家屬致哀 引發輿論譴責

吳弭在周六晚間記者會上發表聲明，首先向持刀襲擊者的家屬表達哀悼：「我們向喪生者的家屬表達哀悼與關心。」

她說：「今天的事件發生在市中心最繁忙的區域之一，我也關心所有受到影響的人。我很高興警員平安無事，也感謝所有第一線應對人員的快速反應。」

然而，這番言論立即引發社群媒體上的強烈反彈。

一名網友表示：「波士頓一名休班警員勇敢阻止了一名持刀瘋子，拯救了兩條人命，而市長吳弭竟然第一時間為行兇者致哀？這些民主黨領袖真的把罪犯當成受害者！」

另一人則批評：「波士頓市長竟然不是向受害者表達關心，而是向試圖殺人的人致哀，這是什麼邏輯？！」

還有不少人批評吳弭未明確讚揚警員的英勇行為，也未特別關心被襲擊的受害者：「這些所謂的政治領袖令人作嘔！他們關心的根本不是波士頓的遊客，也不是差點被刺殺的受害者！」

另一名網友寫道：「為什麼不先關心那些幾乎喪命的民眾？如果這個白癡沒有試圖刺傷無辜路人，他的命就不會丟了！」

這起事件發生之際，吳弭即將於3月5日前往國會作證，討論波士頓市在移民執法方面的立場。

川普的邊境事務主管霍曼(Tom Homan)日前批評波士頓市政府拒絕配合大規模遣返行動，並向考克斯喊話：「波士頓警察局長考克斯，你說過不會協助移民和海關執法局(ICE)執法，我要來波士頓了，我會帶著地獄一起來。」

吳弭則回應：「他對我們的警察局長一無所知，波士頓始終是一個安全、包容的城市。」

波士頓 吳弭 民主黨

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