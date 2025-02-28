26刀捅死6歲巴裔男孩 伊州房東謀殺、仇恨罪成立

涉嫌因仇恨穆斯林而砍殺一對房客母子的73歲男子祖巴，身穿橘色囚衣出庭應訊。(美聯社)

伊利諾州法院陪審團28日判決，殘忍砍殺六歲巴勒斯坦 裔男孩26刀致死的73歲男子祖巴(Joseph Czuba)謀殺和仇恨犯罪成立；刑期訂於5月2日宣判。

居住在平野市(Plainfield)的祖巴將家中空房出租給一個來自巴勒斯坦的家庭；2023年10月14日，他持刀攻擊房客母子，殺傷夏馨(Hanan Shaheen)，殺死了她的兒子瓦迪·阿法優米(Wadee Alfayoumi)。

檢方指出，祖巴行凶動機是因為這對母子是穆斯林；2023年10月7日以哈戰爭爆發後，反巴勒斯坦人士就以穆斯林為「報復」對象。

對於判決結果，死者的父親歐代·阿法優米(Odai Alfayoumi)用阿拉伯語表示，「我不知道我該高興還是憂傷，該哭還是笑。我是這孩子的父親，我喪失了孩子，我總覺得法院的宣判來得太遲」。

代表被害者的民權律師克郎普(Ben Crump)說，兇手被定罪，正義終於得以伸張」。他說，瓦迪是天真無辜的六歲小孩，好好的人生卻在仇恨所引發、難以想像的一場暴力發作中被奪走。殺害他的人終於受到司法制裁，這點稍堪安慰，我們必須持續對抗日漸高漲的仇恨浪潮，斷絕無端殺戮的源頭，好讓每個孩子都享有安全、珍貴、免於暴力的未來」。

陪審團討論不到90分鐘就做出判決，出庭證人包括警察、醫護、被告的前妻。受害人夏馨作證時說，他們一家人在祖巴家租屋已兩年，共用廚房和客廳，一直相安無事，哈瑪斯恐襲以色列事件後，房東 對她說你們必須搬走，他家不歡迎穆斯林，還對她說，「你們穆斯林必須死」。

事件中她挨了六刀，傷勢經過好幾周才復原；但瓦迪挨了26刀，回天乏術。檢察官說，祖巴殺害了小孩，還把刀子插在死者身上。警察趕到時，看到祖巴在屋外地上坐著，雙手和渾身沾滿鮮血。