時人雜誌：金哈克曼妻子遺體「手腳木乃伊化」

好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡。美聯社

好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在美國新墨西哥州 自宅身亡，美國媒體今天報導指出，金哈克曼妻子貝琪的遺體已開始腐爛，而且「臉部腫脹、手腳出現木乃伊化現象」。

據美國「時人」（People）雜誌取得一名警官為申請搜索令而提交的宣誓書，兩屆奧斯卡獎 得主金哈克曼（Gene Hackman）的妻子貝琪（Betsy Arakawa）遺體被發現時，已經開始腐爛，而且貝琪「呈現明顯的死亡跡象，遺體腐爛，臉部腫脹，手腳出現木乃伊化現象」。

這名警官證實，男性死者也呈現明顯的死亡跡象，並與女性死者所呈現的跡象相似並且一致。

當屍體組織因脫水而變得堅硬並收縮時，就會發生木乃伊化。人死後身體會開始自然分解，而乾燥、炎熱的環境會促成自然木乃伊化。就貝琪的情況而言，她只有手和腳呈現脫水變乾狀態。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）發布的報告顯示，人體完整木乃伊化的過程相當費時，一般需要數周乃至6到12個月，所需時間可能因天氣條件而異，據信最重要的是乾燥的空氣、良好的通風、太陽輻射和高溫 。

據這名警官為申請搜索令而提交的宣誓書，金哈克曼和貝琪的死亡「相當可疑，有必要深入搜索和調查」。

金哈克曼曾主演「霹靂神探」（The French Connection）、「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）和「天才一族」（The Royal Tenenbaums）等知名電影。

在數十年演藝生涯中，金哈克曼曾榮獲2座奧斯卡金像獎，1972年他先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」（Unforgiven）拿下最佳男配角獎。