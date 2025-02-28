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醫院幫忙安排轉診救護車 竟收到近1萬3000元帳單

記者顏伶如／即時報導
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醫院幫忙安排轉診救護車，結果收到近1萬3000元帳單。路透（示意圖，非當事救護車公司和醫院）
醫院幫忙安排轉診救護車，結果收到近1萬3000元帳單。路透（示意圖，非當事救護車公司和醫院）

醫院幫忙安排轉診救護車，結果收到近1萬3000元帳單。車禍傷患的父親說：「這非常不合理，因為是醫生叫他搭救護車的。」

華盛頓郵報28日報導，2023年7月，當時25歲的懷登(Jagdish Whitten)在舊金山街頭跑步時被車撞，路人打電話叫救護車卻遭他婉拒。懷登請朋友開車前來，將他送往附近的舊金山加大(University of California, San Francisco)海倫迪勒醫學中心(Helen Diller Medical Center)。

懷登說：「我知道救護車很貴，而且我的傷勢沒到性命垂危關頭。」

根據電腦斷層掃描(CT scan)與X光檢查結果，海倫迪勒醫學中心醫師診斷發現懷登有腦震盪，腳趾骨折及瘀傷。他戴著護頸在急診室病床打點滴時，醫師告知由於他身上有外傷，必須轉診到當地唯一的創傷中心，地點是查克柏格舊金山綜合醫院(Zuckerberg San Francisco General Hospital)。

懷登表示，搭上醫院安排的救護車很快抵達目的地，創傷中心急診醫師檢查後說，傷勢已經獲得妥善處理，並無大礙，便讓他返家休養，沒有提供進一步治療。

後來救護車公司AMR寄來轉診車程6哩的帳單，總金額1萬2872.99元：基本費用1萬1670.11元，每1哩計價為737.16元，使用心電圖檢查器(EKG)314.45元，感染預防151.27元。

華盛頓郵報報導，聯邦法律與州法都針對消費者使用保險公司系統外(out-of-network)救護車開銷訂定規範，但這些規定都不適用於懷登案例，因為懷登使用的是雇主提供的保險計畫，不在加州州法規範之列。

懷登使用醫療保險來自父親雇主提供的安森藍十字保險(Anthem Blue Cross)。懷登的父親父親布萊恩‧懷登(Brian Whitten)對帳單數自感到詫異，並說：「這非常不合理，因為是醫生叫他搭救護車的。」安森藍十字保險以救護車屬於系統外服務、需要通過事先授權為由，拒絕給付。

布萊恩‧懷登提出申訴之後，安森藍十字保險同意給付9966.60元。對於剩餘的2906.39元，布萊恩‧懷登說，數度致電AMR客服中心，但都只有自動語音系統，無法聯絡到真人，無奈之下2024年1月將費用繳清，以免兒子留下不良信用紀錄。

然而，AMR在去年10月退還信用卡付費。AMR營收管理副總監羅賓森(Suzie Robinson)說，第三方稽核單位調查發現，懷登帳單收費不符規定。

醫療保險 舊金山 華盛頓郵報

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