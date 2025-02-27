我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又出手 台大學禁與北京理工等國防七子交流

金山11華裔被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

機場塔台缺人 馬斯克籲退休航管員返崗

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國逾九成機場塔台人手不足，主管政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)呼籲退休航管員考慮重返工作崗位。圖為羅納德．雷根華盛頓國際機場。(美聯社)
美國逾九成機場塔台人手不足，主管政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)呼籲退休航管員考慮重返工作崗位。圖為羅納德．雷根華盛頓國際機場。(美聯社)

因應全國缺乏航管員的窘況，政府效率部(DOGE)主管馬斯克(Elon Musk)呼籲退休航管員考慮重返工作崗位；另外，馬斯克抨擊聯邦航空管理局(FAA)的航空管制系統更新失敗，應讓他的衛星網路「星鏈」(Starlink)接手威瑞森電信(Verizon Communications)的合約，引發利益衝突爭議。

馬斯克25日在「X平台」發文表示，機場「缺乏一流的航管員」，喊話「若你已退休但願意重返工作崗位，請考慮」。

航管員人力長期不足，而近期連串飛安意外讓FAA面臨更嚴格的審視。

哥倫比亞廣播公司新聞分析FAA數據指出，逾九成機場塔台人員不足，且不符合FAA、航管員工會等工作規章。

全國航空交通管制員協會（NATCA）表示，美國機場約有1萬800名航管員，比「國家空域系統部署全部人員所需人數少約3600人」。

另據有線電視新聞網(CNN)報導，馬斯克27日再批威瑞森更新FAA航管系統的努力失敗，應由他的太空探索科技公司(SpaceX)旗下單位低軌道衛星網路「星鏈」公司接手。

馬斯克在X平台寫道，「威瑞森的航管通訊系統迅速崩潰，FAA評估凸顯數月以來的災難性故障，讓航空旅客處於飛安險境，事態極其嚴重。」

CNN報導，尚不清楚馬斯克指的是哪種FAA風險評估；而威瑞森與FAA簽訂24億元的FAA企業網路服務計畫(FENS)契約，負責升級FAA通訊系統。

FAA對於馬斯克的聲明表示，「FENS計畫尚未做出任何決定」。

FAA近日證實，正在測試三個星鏈的衛星網路終端機；馬斯克表示，這些終端機免費讓FAA測試，且「在緊急的基礎上完成，恢復航管連接」。

威瑞森則表示，另一家公司正在營運FAA當前系統，而威瑞森則為FAA建構下一代安全可靠的現代化航管系統。

星鏈可能承攬FAA合約凸顯利益衝突，美聯社引述政府員工、包商說法報導，星鏈的衛星網路終端機已裝在FAA國家空域管理系統的資訊科技網路之中，為接管威瑞森的20億元合約鋪路。

馬斯克表示，航管員使用的網路過時，亟需加速現代化；他24日在X平台寫道，「威瑞森的系統不管用，讓航空旅客面臨嚴峻風險」。

馬斯克

上一則

墨西哥引渡29名毒販到美國 包括殺害緝毒探員犯罪首腦

延伸閱讀

馬斯克拖累？特斯拉股價幾吐回大選以來所有漲幅

馬斯克拖累？特斯拉股價幾吐回大選以來所有漲幅
羅馬尼亞警察突襲搜查親俄總統候選人 馬斯克開炮

羅馬尼亞警察突襲搜查親俄總統候選人 馬斯克開炮
馬斯克出席首場內閣會 川普笑說：誰不爽馬斯克？趕出去

馬斯克出席首場內閣會 川普笑說：誰不爽馬斯克？趕出去
工會提告 批聯邦裁員是最大規模就業詐欺

工會提告 批聯邦裁員是最大規模就業詐欺

熱門新聞

聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

2025-02-24 15:20
網紅聖克萊爾自爆生下億萬富豪馬斯克的第13個孩子。(取自@ProudPatriot247在X的照片)

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

2025-02-22 23:46
司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

2025-02-21 09:20
聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）近日在社群媒體上掀起熱議，卻不是因為政治，而是他的鞋子。美聯社

有史以來第一雙鞋？運輸部長怪異皮鞋爆紅

2025-02-21 13:20
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

2025-02-22 19:53
路易斯安納州是全美最危險的居住地點。Pexels

犯罪率高易生病 美國這5州最危險...前2名竟是鄰居

2025-02-21 15:54

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%