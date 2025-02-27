美爭議網紅泰特遭控性侵後 離境羅馬尼亞赴佛州

美國爭議網紅安德魯泰特。(美聯社資料照)

機場消息人士透露，過去幾年在羅馬尼亞遭控人口販運和涉及性侵的美國爭議網紅安德魯泰特（Andrew Tate），今天與胞弟崔斯坦搭乘私人飛機離開羅馬尼亞，飛往佛州 。

法新社報導，羅馬尼亞檢方指控，38歲前職業自由搏擊手安德魯泰特和小他兩歲的弟弟崔斯坦（Tristan Tate），曾於2021年初與2名女子在羅馬尼亞和英國創立犯罪組織，並且性剝削多名受害人。

擁有英國和美國雙重國籍的泰特兄弟檔堅稱他們是無辜的。羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）表示，一同返美的這兩人仍得「接受司法監督」，而且「每次接獲司法機關傳喚都必須到場」。

羅馬尼亞航空新聞媒體BoardingPass說，當地時間剛過清晨6時，「一架『灣流G550型』（Gulfstream G550）私人噴射機在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）起飛，目的地是佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。這架班機將飛行12小時，中途不落地。」

影片來源：YouTube@Sky News