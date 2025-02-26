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美10年來首例 德州童未打麻疹疫苗病逝 衛生部淡化

記者張聲肇／即時報導
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德州一處醫院外有個標誌指示，提供麻疹檢測。 （美聯社）
德州一處醫院外有個標誌指示，提供麻疹檢測。 （美聯社）

德州西部鄉村地區一名學齡兒童未打麻疹疫苗，在醫院病逝，這是2015年以來，美國首宗麻疹死亡案例。

德州衛生服務廳和拉伯克市（Lubbock）官員26日表示，這名病童上周住院，但未提供其他細節；聯邦疾病防治中心（CDC）確認近10年來第一個麻疹病亡案例。

上月爆發的麻疹流行已擴散到九個郡，124人感染，德州官員說是近30年來最嚴重的疫情，新墨西哥州東部也出現九個病例。

聯邦衛生部長小甘迺迪26日在內閣會議上說，衛生部正密切觀察疫情的發展，不過淡化目前的情況，表示「並非不尋常。」

德州州長艾伯特發言人馬哈勒瑞斯（ Andrew Mahaleris）說，德州失去一名病童是「悲劇」，州長伉儷為死者家屬、親友和整個拉伯克社區祈禱。

發言人指出，州長辦公室隨時和衛生服務廳聯絡，傳染病專家和疫苗團隊已前往「受影響地區」，有新進展會隨時發布。「州政府會布署一切必要的資源，確保德州人民安全與健康。」

新冠病疫大流行後，美國疫苗施打率普遍下降，要預防麻疹流行，幼稚園年紀兒童須有95%以上接種麻疹疫苗，但多數州都沒達到這標準。2019年，麻疹病例達近30年的高峰，2024年再度攀升，光芝加哥地區就有60多宗病例。

德州疫情集中的門諾教派（Mennonite）地區的小鎮，其實彼此被油井間隔著，但居民往來上班、工作、上教堂、採買等活動頻繁，感染麻疹者主要是18歲以下的年輕人。

麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR) 最能預防重症，滿周歲到15個月應接種第一劑，4至6歲追加一劑。多數公立學校幼稚園規定，打過疫苗才能入園。德州染疫者多屬私立宗教學校或在家自學的孩子。

德州 疫苗 疫情

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