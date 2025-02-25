不想再丟行李？這些「不靠譜」的機場一定要小心

隨身物品遺失或損毀可說是旅行中最掃興的事之一。美聯社

滿心期待地踏上旅途、風塵僕僕下了飛機卻發現行李丟了？

隨身物品遺失或損毀可說是旅行中最掃興的事之一，旅遊網站Upgraded Points分析了運輸安全局（TSA）和美國運輸部（DOT）的旅客投訴資料，找出行李相關投訴率最高的機場和航空公司，並根據行李遺失、延遲或損壞的投訴來排序，找出旅客最有可能遇到問題的地方。

Upgraded Points調查了過去10年來美國60個最繁忙機場的TSA財物投訴數據，依據乘客量進行調整，以確保公平地比較各種規模的機場。

接到最多投訴的是奧蘭多國際機場（MCO），平均每10萬名旅客有1.81宗投訴，比全國平均值高出63%。

MCO是全世界最繁忙的機場之一，有大量迪士尼 旅客和家庭旅遊的乘客行李，因為處理的行李數量過多，因此容易發生更多事故。

紐約甘迺迪國際機場（JFK ）、佛州 的棕櫚灘國際機場（PBI）和羅德岱堡-好萊塢國際機場（FLL）也出現在行李處理不當最嚴重的前五大機場，每10萬名旅客中會出現約1.7宗財產投訴。

其中，JFK作為主要國際樞紐，有大量旅客在此轉機，而PBI和FLL可能與MCO情況類似，出錯率高是因為有大量的度假旅客湧入。

事實上，行李處理失誤最嚴重的前10個機場中，有5個位於度假勝地佛羅里達州。

反觀接到行李處理不當投訴最少的機場：舊金山國際機場（SFO）每10萬名旅客僅收到0.31宗投訴，比全國平均值低72%。

SFO和JFK一樣，也是主要的國際門戶，其低投訴率可能歸功於機場在先進行李處理系統和技術方面的投資，例如其部署的自動化自助行李投放解決方案。這些系統有助於減少人為錯誤，確保行李處理更順暢、更可靠。

規模較小、布局精簡的堪薩斯市國際機場（MCI）也名列前茅，每10萬名乘客只有0.42宗投訴。

而繁忙的芝加哥歐海爾國際機場（ORD）以及以運營效率著稱的北卡夏洛特道格拉斯國際機場（CLT）和明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅國際機場（MSP）投訴率都低於每10萬人0.6宗，失誤率很低。

好消息是，Upgraded Points發現航空公司在行李處理的失誤率逐步下降。

2024年，全航空業的行李處理失誤率（包括遺失、延遲、送錯或損壞）較2023年下降了 7.6%，表示航空公司正在關注消費者的訴求，將更順暢、有效率的營運列為優先考量。

儘管整體情況有所改善，但有些航空公司在維持行李正常運送方面仍比其他航空公司更為吃力。

位列失誤率榜首的是美國航空，每100個登機行李中有0.90個行李處理不當，比前一年略微增加了1.5%。

美國航空是全美最大的航空公司之一，規模龐大、資源豐富，但蟬聯失誤率第一名突顯了其在龐大網絡中，管理大量乘客所面臨的挑戰。

聯合航空雖是2024年失誤率第二高的航空公司，但與2023年相比有了顯著改善，每100件登機行李中誤處0.68 件，降低了16.7%。

另一方面，捷藍（JetBlue）是主要航空公司中行李處理改善幅度最大的，失誤率大幅下降34.8%，從2023年的每100件登機行李中誤處0.56件降至2024年的0.36 件。

了解哪些機場和航空公司較容易發生行李處理不善的問題，可以幫助旅客未雨綢繆，無論是以積分兌換優先行李服務、選擇表現較好的機場，或是選購旅遊保險，都能為意外事故提供保障。