涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

聯合健保執行長遇刺案兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭在社群媒體上掀起熱烈討論。路透社

聯合健保 執行長遇刺案兇嫌孟喬內 （Luigi Mangione）時髦的出庭穿搭 在社群媒體上掀起熱烈討論，他腳上的樂福鞋也被認為是2025年夏季的時尚風向標。

孟喬內因涉嫌槍殺聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）被捕，目前關押在布碌崙（布魯克林）的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

他在上周五出席聽證會，穿著防彈背心和針織毛衣，搭配卡其色長褲和慵懶的樂福鞋。

根據媒體WWD 的報導，「孟喬內懶人鞋 」的谷歌搜尋量在庭審照片曝光後不到24小時就飆升了14倍（1,400%），「孟喬內穿搭」搜尋量也上升350%。

孟喬內每次的出庭穿著總能掀起網路狂潮，去年底他第一次出庭時穿的棕色毛衣也曾引起熱議。

他的粉絲會穿著他的同款穿搭出席庭審，並帶上「釋放孟喬內（Free Luigi）」的裝備，用時尚為他聲援。