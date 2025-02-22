我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

航管局裁員 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

影／女星替身遭車輾 劇組冷回「出點事正常」挨轟

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

川普政府對聯邦機構大規模裁員，早已人力不足的聯邦航空管理局(FAA)人力，同樣受到重創。代表逾1萬1000名FAA員工的專業航空安全專家協會(PASS)表示，已有132名仍在試用期的員工被解雇；其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。但FAA和交通部堅稱未解雇任何關鍵員工。

PASS全國主席斯佩羅(Dave Spero)向美國廣播公司(ABC)表示，「這些員工對一線安全工作人員乃至整個航空生態系統，都至關重要。」

FAA約有4萬5000名員工。消息人士向ABC透露，受影響員工中，有些是FAA空中交通組織(Air Traffic Organization，ATO) 航路繪圖小組成員；該小組負責維護和更新國家空域系統和全國各地空中交通管制員使用的航路導航圖。

根據FAA官網，空中交通組織是FAA的「營運部門」，負責為2940萬平方哩空域提供安全高效的空中導航服務。該空域包括全美國及大西洋、太平洋和墨西哥灣大部分地區，占全球空域17%以上。

一名被解雇的FAA員工表示，他還有三周試用期滿，15日上午他在震驚中接到「立即解雇」電郵通知。這位人士指出，他的職務對公共安全和航空旅行「很重要」，FAA內部對於裁員後的公共安全「非常擔心」。

前FAA開放任務系統支持更換和夏威夷國防計畫負責人斯皮策-施塔特蘭德(Charles Spitzer-Stadtlander)曾任職FAA國防計畫(National Defense Program)；他向ABC表示，14日深夜他被擋在電腦系統外，一度以為是駭客作為，但午夜過後他收到電郵通知他被解雇，一切讓他「措手不及」。

斯皮策-施塔特蘭德指出，他獲聘時曾被告知，即使在政府關門期間他也必須工作；「因為不管國會能否通過預算，都要顧及國家安全、國防和公共安全。」

裁員

上一則

馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊「對抗官僚體系」

延伸閱讀

不共體時艱？Meta基層裁員又砍獎勵 高管獎金卻激增本薪2倍

不共體時艱？Meta基層裁員又砍獎勵 高管獎金卻激增本薪2倍
聯邦法官駁回工會要求 川普可繼續大規模裁員

聯邦法官駁回工會要求 川普可繼續大規模裁員
聯邦裁員效應下周顯現 將引發地方經濟連鎖反應

聯邦裁員效應下周顯現 將引發地方經濟連鎖反應
國稅局裁員人手不足 會計師：今年應盡早報稅

國稅局裁員人手不足 會計師：今年應盡早報稅

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36

超人氣

更多 >
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一
章若楠9集「被性騷6次」…「難哄」惹觀眾反感 被罵上熱搜

章若楠9集「被性騷6次」…「難哄」惹觀眾反感 被罵上熱搜
川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動