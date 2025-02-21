犯罪率高易生病 美國這5州最危險...前2名竟是鄰居

路易斯安納州是全美最危險的居住地點。Pexels

考慮搬家或甚至是移民時，生活環境的安全肯定是許多人最關心的，雅虎網站（Yahoo）結合FBI犯罪指數、CDC疾病數據、環保團體調查報告等等官方與民間統計結果，整理出美國最危險的5個州。

1. 路易斯安納州

路易斯安納州是全美最危險的居住地點，該州有五分之一的居民生活在貧困之中，因此不僅犯罪率高的驚人，污染也很猖獗，密西西比河沿岸的「癌症巷」因其石化廠而臭名昭著。

2. 密西西比州

緊鄰路易斯安納州，密西西比州是美國第二危險的州，每10萬人中就有20.7人被殺，母嬰死亡率居於全國之首，近 20% 的人口生活在貧困之中。

3. 阿拉斯加州

阿拉斯加以寒冷多雨聞名，不僅與世隔絕、生活不便，也是暴力犯罪率最高的州之一，可能和極端天氣引發的季節憂鬱症有關。因此即使阿拉斯加的空氣和自然環境都很好，依然被排在最危險的地區第三名。

4. 新墨西哥州

新墨西哥州面臨著相當多的問題，從高犯罪率到貧窮的生活，使該州人們的平均壽命只有74.5歲。更糟糕的是，新墨西哥州40%的土地處於乾旱狀態，20%的土地面臨嚴重旱情，並且在二月下旬至七月的多風季節時情況會更加惡化，風速可達每小時20英里或更高。

5. 肯塔基州

由於肯塔基州糟糕的教育制度，有孩子的家庭傾向於避開肯塔基州，但除此之外，該州也有嚴重的安全問題，如每年發生超過20次的龍捲風、發生40-60次的雷暴等等。肯塔基州過度依賴速食的飲食習慣也導致高達37%的居民有憂鬱傾向，並且心臟病的發病率很高。