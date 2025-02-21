WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

司法部最近幾個月已對聯合健保集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查。美聯社

華爾街日報(WSJ)21日獨家報導，司法部最近幾個月已對聯合健保 集團(UnitedHealth Group)俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)給付制度展開民事詐騙調查，了解旗下紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)是否向政府超額請款。

消息人士說，司法部調查重點在於聯合健保集團如何利用病患診斷紀錄，透過紅藍卡優勢計畫向政府增加請款。根據紅藍卡優勢計畫架構，聯邦政府首先提供一筆款項給保險公司，如果紅藍卡參加者被診斷患有某些疾病，政府給付金額隨之提高，對於保險公司以及保險公司雇用的醫師來說，來說成為增加診斷的賺錢誘因。

華爾街日報2024年系列報導指出，聯合健保集團提出內容具有爭議的診斷，向紅藍卡計畫成功請款數十億元。消息人士說，司法部律師今年1月31日約談了報導當中提到的幾名醫師。

知情人士說，司法部對聯合健保集團的民事詐騙調查，有別於先前已經啟動的反托拉斯調查。另外，聯合健保集團打算以33億買下居家照護公司Amedisys，則被司法部以觸犯反托拉斯法為由提告。

華爾街日報去年報導，聯合健保集團把沒有獲得任何治療的診斷紀錄納入病患病歷，2021年因此從聯邦政府獲得87億元額外給付。聯合健保集團旗下單位HouseCalls派遣護士前往病患家中探視，每名護士每趟探視平均讓聯合健保向聯邦政府申請2735元額外給付。