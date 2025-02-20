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囂張與贓物自拍 7智利人專竊明星運動員住家被控罪

記者張聲肇／即時報導
四名涉嫌從NFL辛辛那提孟加拉虎隊四分衛波若住家偷走總值30萬元財務的智利竊賊，竟然還和贓物自拍留影。這四人連同其他三名智利男子，已遭聯邦調查局提告。(司法部)
四名涉嫌從NFL辛辛那提孟加拉虎隊四分衛波若住家偷走總值30萬元財務的智利竊賊，竟然還和贓物自拍留影。這四人連同其他三名智利男子，已遭聯邦調查局提告。(司法部)

聯邦調查局針對七名涉嫌在明星運動員住家竊取總共價值約200萬元的名表、珠寶和現金的智利人，向佛州聯邦法院提出刑事指控。

訴狀未指明受害運動員的身分，但已公開的遭竊失主名單包括美式足球堪薩斯市酋長隊的馬霍姆斯(Patrick Mahomes)和凱爾西(Travis Kelce)，以及辛辛那提孟加拉虎隊的波若(Joe Burrow)。另外，先前也有傳聞職籃明星家遭竊。

波若在俄亥俄州的住家去年12月遭四名男子闖入，偷走總值30萬元的名牌提包、眼鏡、手表、珠寶和1萬元現金；竊賊隔天還囂張地與贓物自拍。這張「大合照」成為破案的關鍵，其中一名竊賊隔月遭交通攔查時，被發現手機裡的照片，罪行因此曝光。

訴狀指出，這群竊賊屬「專門針對出外比賽選手的住家」下手的盜竊集團，七名被告都被控「共謀跨州運送贓物」，若定罪，最高可判10年徒刑。

七名嫌犯是否已被逮捕拘禁，到19日還不清楚，法院紀錄也沒列出被告的辯護律師姓名。訴狀於元月30日向坦帕市法院提出。

這七人的姓名年齡分別是：巴布囉·祖尼加(Pablo Zuniga Cartes, 24歲)、伊加休·祖尼加(Ignacio Zuniga Cartes, 20歲)、喜米內茲(Bastian Jimenez Freraut, 27歲)、 奇若加(Jordan Quiroga Sanchez, 22歲)、歐瑞亞諾 (Bastian Orellano Morales, 23歲)、回亞奇爾(Alexander Huiaguil Chavez, 24歲)和奧泰加(Sergio Ortega Cabello, 38歲)。他們究竟是公民或移民身分，FBI亦未進一步說明。

訴狀所列的證據主要是嫌犯手機裡的資料、監視錄影、犯案地附近拍下的車牌號碼。嫌犯慣常手法是破窗而入或撬開落地窗。闖空門前，先在附近樹叢或陰暗處躲一陣子，確定無人在家。

佛州

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