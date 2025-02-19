比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲 （Bill Gates）近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。

他說：「有這麼四、五件非常可怕的事情，只有一件事是我年輕時就了解且備感擔憂的，那就是核戰」、「如今，我認為還可以加上氣候變遷 、生物恐攻/疫情，以及以某種形式保持對人工智慧（AI ）的控制」、「所以，加起來一共有四個議題」。

蓋茲還將社會兩極化列為潛在問題，並表示「年輕世代必須非常憂懼這些事」。

這並不是蓋茲首次認為這些領域需要被關注。他在2023年發布的部落格文章中表示，隨著他家庭成員增長，他也日益希望他們能活在一個更好的世界，「孫子的出現確實會讓你開始思考，我們如何讓未來變好，包括政治、健康、氣候等」。

蓋茲表示，社會因欠缺智慧而陷入困頓。但從某個層面來看，他認為AI可以提供解方，而非進一步製造問題。雖然一些人曾警告這項科技可能帶來災難性後果，蓋茲卻認為它可以被駕馭並帶來生產力。

蓋茲說：「你知道，我們沒那麼多醫學專家、掌握所有事情最新進度的人、或是在市中心貧民區教數學的人。我們欠缺智慧，因此我們運用市場機制來分配。」他認為，隨著時間的推移，AI將讓這些智慧變得基本上免費。

蓋茲表示儘管有挑戰，他依舊認為如果現在的人們克服這些風險，未來的人們會過得比現在好很多。他說：「什麼都不做並無法解決大問題，因此危機被克服的話未來將會更好」、「阿茲海默症、肥胖，你知道的，我們將有HIV病毒的治療方式，並將擺脫小兒麻痺症、麻疹和瘧疾。現在的創新速度比以前更快了」。