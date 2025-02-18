50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄

50年前殺害兩名FBI探員而被判刑的的印第安原住民滋事人士斐提爾，獲前總統拜登減刑後於18日出獄。(美聯社)

50年前因殺害兩名FBI 探員被判刑、大半輩子在獄中度過的印第安原住民 滋事人士斐提爾(Leonard Peltier)，獲前總統拜登 減刑後於18日出獄。

官員說，現年80歲的斐提爾搭乘休旅車離開佛州科爾曼監獄。美聯社說，他沒停下來和記者以及20多名慶祝他獲釋的支持者說話。

斐提爾直接回故鄉北達科他州齊佩瓦印第安族烏龜山部落保留地。親友預定19日歡慶他出獄，族人已為他安排好「在家監禁」的住處。

他經過將近半世紀的牢獄生涯，仍不改他沒有謀殺FBI幹員威廉斯(Ron Williams)和科勒爾(Jack Coler)的說法。北美原住民大多相信，他因為參加「北美印第安運動」，替族人爭取權益，才被冤判殺人罪，是道道地地的政治犯。

1975年6月26日他在南達科塔州松嶺保留區(Pine Ridge Reservation)「北美印第安運動」成員與FBI對峙時，導致威廉斯和科勒爾中彈身亡，1977年被定兩項一級謀殺罪成立 ，判處終身監禁。

蘇族(Sioux Tribe)人、明尼蘇達大學美洲印地安學教授艾斯提斯(Nick Estes)說，「他代表每一個被警察惡整、被貼上標籤、子女在校被騷擾的人。」

拜登並未特赦斐提爾，只是在1月20日發布總統令，將終身監禁減為在家監禁，理由是他已在獄中度過大半生，而健康日差，但拜登此舉卻遭前FBI局長雷伊批評。雷伊寫信給拜登，說斐提爾是「怙惡不悛」的殺人犯。

斐提爾的律師瓊斯(Jenipher Jones)說他很期待回到故里，「此刻，他很興奮，精神很好。他有戰士之魂。」

遠自明尼蘇達州前去佛州迎他出獄的同族白地部落人聖克雷爾(Ray St. Clair)說，可以獲得減刑，表示「絕不可放棄希望。我們可以把這件事當作彌補傷害的第一步。」