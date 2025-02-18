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達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

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達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

編譯周辰陽／即時報導
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一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

美國達美航空編號DL4819航班17日在加拿大多倫多皮爾森國際機場降落時發生翻覆事故，整個機身上下顛倒，造成至少18人輕重傷，所幸無人死亡。紐約郵報18日報導，一段驚人的新影像拍到整個災難過程，可見到這架龐巴迪CRJ-900LR飛機在白雪覆蓋的跑道上滑行時突然起火，隨後機身翻倒。

根據社群媒體上流傳的影像，DL4819航班著陸時條件惡劣，包括時速40哩的強風，吹得雪花在空中飛舞。有IG用戶觀看了放慢後的影像認為，右方起落架在觸地後折斷(Collapses)，隨後可見到機身朝右傾，白色煙霧與巨大的橙色火焰先後冒了出來。

從畫面可見，飛機接著似乎滑出了跑道，隨後側翻，折斷了一隻機翼後翻成機腹朝上，火勢最終變成了一團濃密的黑煙。特寫鏡頭則顯示，一大團黑煙席捲了機身，整架飛機最終消失在煙霧後方。

根據此前新聞，發生事故的龐巴迪CRJ-900LR由達美航空子公司奮進航空（Endeavor Air）營運，從美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯飛往多倫多皮爾森國際機場，於17日下午3時30分發生事故，機上共76名乘客和4名機組人員，奇蹟般無人身亡，但有18人受傷，其中3人傷勢較重，包含1名兒童。

達美航空營運的一架CRJ900飛機在加拿大多倫多皮爾森國際機場發生事故後，殘骸1...
達美航空營運的一架CRJ900飛機在加拿大多倫多皮爾森國際機場發生事故後，殘骸18日躺在跑道上。(路透)

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