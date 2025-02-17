我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局簡訊稱有1400元紓困支票？勿點連結 這是詐騙

自家養雞月省100美元？專家：需考慮這些成本

國稅局簡訊稱有1400元紓困支票？勿點連結 這是詐騙

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾若收到國稅局簡訊，通知可以收到1400元紓困支票，這恐怕是詐騙。(路透)
民眾若收到國稅局簡訊，通知可以收到1400元紓困支票，這恐怕是詐騙。(路透)

收到國稅局簡訊，通知說你可以收到1400元紓困支票？這是詐騙，千萬別點進去它提供的連結。

非營利團體「商業改進局」(Better Business Bureau)提醒大家，詐騙集團不惜假冒國稅局，發簡訊釣取你的個人資訊。騙子很會運用時事，例如去年12月，國稅局向100萬民眾發出通知，說新冠病疫期間沒收到紓困支票的人，還有240萬元待領。

這100萬人最多每人可收到1400元，但政府會主動匯入納稅人的帳戶，然後寄信，書面通知說，閣下的戶頭多了一筆紓困金，不會發簡訊到你手機上。多數人已在1月底領到。

這筆紓困金發放的對象是2021年稅表上，沒有申報「振興經濟退稅額」的納稅人。詐騙集團利用政府這項德政，發簡訊給民眾，說你有資格領到1400元「經濟衝擊」補助金，請提供個資，以便在12個工作日內，將該款項匯入你的銀行帳戶或郵寄支票給你。

這釣魚簡訊還附上看似國稅局的網站連結，不明所以點進去的話，將被惡意軟體駭入，或看到一份表格，要你填具個人資料。

國稅局提醒大家都要明白，國稅局絕對不會用這種方式要納稅人提供個資--不會用簡訊、電子郵件、或社媒平台，要民眾填具個人資料。

「商業改進局」建議民眾如下防詐法：

--確認通訊來源是否可靠：國稅局聯絡納稅人，會透過有郵遞區號的信函，不會透過簡訊或電郵。

--不要點閱「連結」：不明來源的通訊所附連結一律不理，先上IRS.gov政府網站查看是否有該訊息。

--不要急：詐騙集團會予人「須迫切處理」的時間壓力，別上當，靜下心來一步步查證後再反應不遲。

--報警處理：把釣魚簡訊轉傳到 [email protected]，請國稅局處理，或提報給BBB.org/ScamTracker。

國稅局 紓困金 支票

上一則

慶祝營運100周年 固特異飛船邀3名幸運兒遨遊天空

下一則

比地球一圈還長 Meta宣布建造5萬公里海底電纜 連結五大洲

延伸閱讀

別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後

別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後
國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫

國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
洛杉磯知名律師 逃稅23年判刑18個月

洛杉磯知名律師 逃稅23年判刑18個月

熱門新聞

2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷

2025-02-17 15:38

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世